Члены фракции "Голос" отказались принимать участие во внеочередном заседании Верховной Рады Украины 4 марта и покинули зал.

Народная депутатка от партии Александра Устинова, выступая за трибуной, заявила, что видит в парламенте "контрреволюцию режима, который мы выгоняли с Майдана".

"Нам хотят продать как новое лицо министра здравоохранения, который уже был министром во времена Януковича", – сказала она.

"Вы знаете, очень сложно себе представить, как зал будет голосовать за закон о землю, когда в нас нет министра агрополитики", – добавила политик.

Устинова объявила, что фракция "Голос" "не будет поддерживать этот цирк и формирование правительства Януковича". После этого депутаты вышли из зала заседаний.

Народные депутаты "Голоса" у трибуны Скрин видео

Читайте онлайн-трансляцию внеочередного заседания парламента по ссылке.

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