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4 марта • обновлено в 20:27
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"Голос" устроил демарш в Верховной Раде из-за нового состава Кабмина

5.6т
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Члены фракции "Голос" отказались принимать участие во внеочередном заседании Верховной Рады Украины 4 марта и покинули зал.

Народная депутатка от партии Александра Устинова, выступая за трибуной, заявила, что видит в парламенте "контрреволюцию режима, который мы выгоняли с Майдана".

"Нам хотят продать как новое лицо министра здравоохранения, который уже был министром во времена Януковича", – сказала она.

"Вы знаете, очень сложно себе представить, как зал будет голосовать за закон о землю, когда в нас нет министра агрополитики", – добавила политик.

Устинова объявила, что фракция "Голос" "не будет поддерживать этот цирк и формирование правительства Януковича". После этого депутаты вышли из зала заседаний.

Народные депутаты "Голоса" у трибуны

Народные депутаты "Голоса" у трибуны

Скрин видео

Читайте онлайн-трансляцию внеочередного заседания парламента по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, новоизбранный премьер Денис Шмыгаль озвучил приоритеты работы нового правительства, выступая в Раде.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Александра Устинова Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Вакарчука "Голос" политика
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Тарас Бор
Тарас Бор
Это называется напугать ёжика голой жоппой.
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
партия с рейтингом 1% покинула зал, как страшно
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