Главная Новости
11 декабря • обновлено в 13:55
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Появился текст законопроекта об особом статусе Донбасса. Документ

2.6т
Читать материал на украинском

Появился текст проекта, который предлагает изменения в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Его опубликовали на сайте Верховной Рады Украины. В документе говорится о том, чтобы продолжить особый статус Донбасса еще на год.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

vesti.ua

Приводим текст документа:

Закон Украины "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

Верховная Рада Украины постановляет:

  1. В статье 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2014 г., № 45, ст. 2043) цифры "2019" заменить цифрами "2020".

  2. Закон вступает в силу со дня его публикации.

Новость обновляется.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Яра Дорош
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
5
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги