Появился текст законопроекта об особом статусе Донбасса. Документ

Появился текст проекта, который предлагает изменения в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Его опубликовали на сайте Верховной Рады Украины. В документе говорится о том, чтобы продолжить особый статус Донбасса еще на год.

Война на Донбассе vesti.ua

Приводим текст документа:

Закон Украины "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

Верховная Рада Украины постановляет:

В статье 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2014 г., № 45, ст. 2043) цифры "2019" заменить цифрами "2020". Закон вступает в силу со дня его публикации.

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