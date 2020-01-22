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22 января • обновлено в 16:29
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Друзья vs пропагандисты: журналист показал знаковые фото домов Украины и России из Давоса

2.6т
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В сети появились фото домов украинской и российской делегаций на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Их опубликовал журналист Петр Шуклинов на своем Telegram-канале "Катимся!". По его словам, отношение мирового сообщества к Украине и к стране-агрессору прослеживается уже в самой атмосфере, которая царит на площадках.

"Украинский дом" в Давосе. И он забит – не протолкнуться. И украинцев в нем найти крайне сложно – это все гости и друзья Украины. Теперь для контраста заглянем в "российский дом". Никого внутри, кроме российских пропагандистов", – написал Шуклинов.

"Украинский дом" в Давосе

"Украинский дом" в Давосе

Telegram-канал "Катимся!"

Гости "украинского дома" в Давосе

Гости "украинского дома" в Давосе

Telegram-канал "Катимся!"

Он добавил, что может охарактеризовать "российский дом" в Давосе исключительно как "скопление мерзости и товарищей майоров".

"А еще это море водки и черной икры. Все это через край обрушивается на посетителей, будто ты в уголке самой богатой страны планеты, а не отсталой экономики третьего мира, где половина населения без газа, половина без воды и почти 20 млн за чертой бедности", – написал Шуклинов.

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Журналист также подчеркнул, что если другие страны арендуют помещения у магазинов, лавок, офисов под временное пристанище, то россияне выкупили целое здание на несколько этажей. Профинансировал покупку элитной недвижимости в Швейцарии "Газпром".

"Русский дом" в Давосе

"Русский дом" в Давосе

Telegram-канал "Катимся!"

В "русском доме" в Давосе заметили только пропагандистов

В "русском доме" в Давосе заметили только пропагандистов

Telegram-канал "Катимся!"

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Экономический форум в Давосе
Персона
Петр Шуклинов
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Требую! Петру Шуклинову, звание героя Украины и премию 15 млн долларов, также бесплатный проезд на всех видах транспорта ! Срочно написать петицию президенту, такие "умные" люди должны поощрятся!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Куда уж отсталой России с экономикой третьего мира до процветающей, богатой Украинушки с пенсиями по 50 евро и зарплатами по 200!
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этoм сайте лeгко найти красивую дeвушку для секса в своем гoрoде uasexworld.forumok.top
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