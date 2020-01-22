Друзья vs пропагандисты: журналист показал знаковые фото домов Украины и России из Давоса

В сети появились фото домов украинской и российской делегаций на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Их опубликовал журналист Петр Шуклинов на своем Telegram-канале "Катимся!". По его словам, отношение мирового сообщества к Украине и к стране-агрессору прослеживается уже в самой атмосфере, которая царит на площадках.

"Украинский дом" в Давосе. И он забит – не протолкнуться. И украинцев в нем найти крайне сложно – это все гости и друзья Украины. Теперь для контраста заглянем в "российский дом". Никого внутри, кроме российских пропагандистов", – написал Шуклинов.

"Украинский дом" в Давосе Telegram-канал "Катимся!"

Гости "украинского дома" в Давосе Telegram-канал "Катимся!"

Он добавил, что может охарактеризовать "российский дом" в Давосе исключительно как "скопление мерзости и товарищей майоров".

"А еще это море водки и черной икры. Все это через край обрушивается на посетителей, будто ты в уголке самой богатой страны планеты, а не отсталой экономики третьего мира, где половина населения без газа, половина без воды и почти 20 млн за чертой бедности", – написал Шуклинов.

Журналист также подчеркнул, что если другие страны арендуют помещения у магазинов, лавок, офисов под временное пристанище, то россияне выкупили целое здание на несколько этажей. Профинансировал покупку элитной недвижимости в Швейцарии "Газпром".

"Русский дом" в Давосе Telegram-канал "Катимся!"

В "русском доме" в Давосе заметили только пропагандистов Telegram-канал "Катимся!"

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита поучаствуют во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поехали украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

21 января в сети появилось фото с представителями партии "Слуга народа", которые отправились на Всемирный экономический форум в Давосе вслед за Зеленским. Оно спровоцировало волну возмущения. Украинцы упрекнули нардепов в расточительстве.

Однако спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что что украинские депутаты посетят Всемирный экономический форум за свой счет.

По его словам, места в гостиницах Давоса забронированы для 17 народных депутатов от "Слуги народа".

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