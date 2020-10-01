Потураев предложил переименовать Россию и вызвал ажиотаж в Госдуме

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что было бы справедливо переименовать Россию в Московию. Его слова вызвали бурную реакцию в нелегитимной Госдуме РФ.

Своей идеей он поделился в интервью для программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", отметив, что каждая нация сама решает, как называть соседей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Можем вообще на своих картах называть Россию Московией. Что нам мешает? Эта страна долгое время вообще называлась по-другому. Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем", – процитировала ведущая его позицию, озвученную в другой программе, и спросила, как Потураев может это прокомментировать.

Политик, в свою очередь, отметил, что не отказывается от своих слов и уточнил, что подобная практика существует во многих государствах.

"Французы называют Германию Алиманией, и что? А россияне называют "Германию", а мы почему-то "Німеччина", и что? Как-то на нас обижаются за это?" – подчеркнул нардеп.

Кроме того, Потураев заверил, что в слове "Московия" нет ничего унизительного, поскольку соседняя страна лишь при Петре І стала называться Российской империей, а до того и вовсе Московским царством.

В нелегитимной Госдуме Российской Федерации сразу же бурно отреагировали на заявление украинского парламентария. Так, вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев в эфире НСН в оскорбительном тоне посоветовал Потураеву заниматься проблемами своей страны.

"К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной Рады давать рекомендации по наименованию другой страны. Пусть своей "Хохляндией" занимается и пусть переименовывает там, что захочет", – возмутился Лебедев.

"Наше государство к ним никакого отношения не имеет. Лучше бы в школе учился. Германию в разных странах называют по-разному не от недостатка ума, как у этого депутата, а от того, что на разных иностранных языках Германия звучит по-разному", – добавил представитель страны-агрессора.

В свою очередь, "депутат" Госдумы РФ от временно оккупированных Севастополя и Крыма Руслан Бальбек назвал предложение Потураева аморальным.

"Эти предложения уже были около года назад. Это внутреннее дело Украины, как они нас будут называть. Другой вопрос, что их ничтожные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет. Менять устоявшиеся названия государств в угоду чьим-то политическим амбициям считаю аморальным. Как есть на картах всего мира, так и должно остаться", – сказал коллаборационист.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью Влащенко Потураев заявил, что в Украине необходимо отдельно признать "украинский русский язык". Нардеп уточнил, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе он должен стать отдельным.