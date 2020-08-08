Поставка воды в Крым: Шмыгалю напомнили про 6 лет гуманитарной катастрофы

Чубаров ответил Шмыгалю по поставкам воды в Крым.
Гуманитарная катастрофа в Крыму длится уже шесть лет, поэтому проблема там не в прекращении подачи воды.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его мнению, суть проблемы состоит в том, что российские оккупанты подвергают насилию, репрессиям и гонениям крымскотатарский народ, а также этнических украинцев.
"Объясните премьер-министру Денису Шмыгалю, что гуманитарная катастрофа на Крымском полуострове длится уже шесть лет, с конца февраля 2014 года, когда вооруженные силы Российской Федерации захватили Крым", – отметил он.
По словам Чубарова, устранение причин гуманитарной катастрофы в Крыму, как и прекращение экологических разрушений со стороны российских оккупантов, языковой и религиозной дискриминации, возможно только одним путем – деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины.
"Что тут непонятного для премьер-министра воюющей страны?" – задался вопросом глава Меджлиса.
Facebook Рефата Чубарова
Как сообщал OBOZREVATEL, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова обеспечивать людей в аннексированном Россией Крыму пресной водой в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.