Поставка воды в Крым: Шмыгалю напомнили про 6 лет гуманитарной катастрофы

Гуманитарная катастрофа в Крыму длится уже шесть лет, поэтому проблема там не в прекращении подачи воды.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его мнению, суть проблемы состоит в том, что российские оккупанты подвергают насилию, репрессиям и гонениям крымскотатарский народ, а также этнических украинцев.

"Объясните премьер-министру Денису Шмыгалю, что гуманитарная катастрофа на Крымском полуострове длится уже шесть лет, с конца февраля 2014 года, когда вооруженные силы Российской Федерации захватили Крым", – отметил он.

По словам Чубарова, устранение причин гуманитарной катастрофы в Крыму, как и прекращение экологических разрушений со стороны российских оккупантов, языковой и религиозной дискриминации, возможно только одним путем – деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины.

"Что тут непонятного для премьер-министра воюющей страны?" – задался вопросом глава Меджлиса.

Facebook Рефата Чубарова

Как сообщал OBOZREVATEL, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова обеспечивать людей в аннексированном Россией Крыму пресной водой в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.