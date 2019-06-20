Посол Украины устроил протест российскому депутату: о чем речь

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.

Об этом сообщается на странице в Facebook Публичной дипломатии Украины от Министерства иностранных дел.

"Я буду комментировать только желания ортодоксальной церкви Украины. Все украинцы хотят собственной церкви, и то, что мы знаем и что получили – это жесткое сопротивление со стороны Москвы", – заявил Долгов.

На вопрос, как бы он оценил тот факт, что Россия является главой в Межпарламентской ассамблее православия, посол отметил, что это решение зависит от членов организации.

Игорь Долгов tabula.ge

"Россия оккупировала территорию Украины и продолжает воевать и сейчас. Сегодня у нас один погибший и четверо раненых военных. Это для нас Россия", – заявил Долгов.

"Христианская религия и церковь – это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев", – добавил он.

Отметим, что 19-22 июня в Грузии проходит сессия 26-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер пошел на официальный демарш перед заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко из-за Украины.

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