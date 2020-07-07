Посол США указал на угрозу от "обнуления" Путина: под прицелом Украина

Агрессия России угрожает странам Балтии, Казахстана и Беларуси, но в первую очередь под прицелом президента Владимира Путина – Украина.

Об этом заявил посол США в России с 2014 до 2014 года Майкл Макфол в эфире "Свободы слова" на ICTV. По его словам, Путин считает, что Украина – это Россия, и она должна стать ее частью.

"Путин сам сказал моей коллеге Кондолизе Райс (советник президента США по национальной безопасности с 2001 до 2005 года), что не считает Украину независимым государством, он считает, что Украина – это Россия, и она должна стать ее частью", – сказал Макфол.

Кроме того, Путин во время телеинтервью 21 июня 2020 года говорил, что многие республики СССР “получили огромное количество российских земель”, исторически принадлежащих России. Президент РФ добавил, что когда республики выходили из состава Советского Союза, они не отказались от полученных “подарков от российского народа”.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за принятие поправок в Конституцию в России проголосовали 77,92%, против – 21,27%. Таким образом россияне поддержали "обнуление" сроков президента Владимира Путина.