После встречи с Путиным? Украинцы изменили отношение к Зеленскому

За последние две недели уровень удовлетворенности украинцев работой президента Украины Владимира Зеленского вырос на 9%, а недовольства – уменьшился на 8%.

Как свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг", уровень доверия к президенту вырос с 53 до 62%, а недовольства – уменьшился с 33 до 25%. Вместе с тем, согласно результатам мониторинга, 40% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 38% – в неправильном, 22% – не смогли оценить.

За последние 2 недели произошел рост положительных оценок (с 33 до 40%) и уменьшение негативных (с 48 до 38%). Относительно больше оптимистов относительно ситуации в стране среди жителей Юга, младших опрошенных и избирателей партии "Слуга народа".

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Кроме того, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 28% и 44% не доверяют. Зато работой парламента довольны меньше: 29% положительно оценили его работу, 51% – негативно, 21% – не смогли оценить.

35% опрошенных выразили удовлетворенность деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука, 35% – недовольны, 30% – не смогли оценить. 29% довольны работой Кабмина, 45% – не удовлетворены.

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Как писал OBOZREVATEL, согласно данным опроса КМИС за октябрь, положительно к деятельности главы государства относятся 66% украинцев. В то же время в сентябре в Зеленского было 73%.

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