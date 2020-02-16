После разговора с Зеленским: стали известны детали отставки Богдана

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан не пытался затянуть процедуру своего увольнения. А окончательную точку в уходе Богдана поставил его разговор с Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По словам депутата, Андрей Богдан буквально за сутки закончил все свои дела, собрал вещи и покинул Офис президента Украины.

Давид Арахамия

"У них (Богдана и Зеленского.- прим.ред.) был персональный разговор, он прошел в дружеской атмосфере, с глазу на глаз. То есть они встретились, пообщались, потом вышли, и Андрей сообщил про свой уход с должности. И очень быстро, за сутки, собрал свои вещи и уехал", – пояснил Арахамия.

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Он также не исключил возможности возвращения Богдана в команду президента Украины, однако уже на другую должность. И подчеркнул, что конфликта между командой президента и экс-главой ОПУ не было.

"Конфликта с президентом не было. Это был не конфликт, были рабочие споры между Ермаком, Богданом, Шефиром – в ближайшем окружении президента… У меня сложилось впечатление, что он ушел с добрыми намерениями, без конфликта", – заверил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Давид Арахамия откровенно рассказал об общении с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и манере поведения последнего.

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