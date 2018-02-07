После Путина: Лойко озвучил сценарий, при котором Крым вернется в Украину

Россия может вернуть оккупированный Крым, применив те же принципы, которые были проявлены во время его аннексии.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал писатель и журналист Сергей Лойко.

"Он может вернуться в Украину по тому сценарию, что Россия развалится – и тогда он просто отойдет Украине, если не отойдет Турции или еще кому-то", - отметил писатель.

При этом более реалистичным Лойко видит вариант, при котором Россия будет вынуждена отдать Крым из-за давления Запада и действия санкций после ухода Владимира Путина со своего поста.

По мнению писателя, на честном референдуме крымчане вполне могут еще раз проголосовать за присоединение к России, а потому РФ использует админресурс, чтобы не допустить этого.

"И напишут, что, оказывается, крымчане проголосовали за возвращение в Украину. "Это, - скажет Медведев (условный новый президент РФ), - воля народа. Нравится нам это или нет. Мы теперь будем жить не по лжи". И Крым возвращается в Украину. Вот это реальный сценарий. Таким образом, ворвались в квартиру грабители, это как было с Крымом, украли у вас телевизор. Как они его вернут? Как вернут Крым? Эти грабители ночью взломают новые замки и тихонечко поставят вам телевизор на место, как будто он там и был. Такого в жизни не бывает, но именно так возвратят Крым. Они его украдкой украли, украдкой и вернут", - считает Лойко.

Напомним, ране глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров объяснил, как вернуть Крым Украине.