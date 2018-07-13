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После контактов с Киевом: в России заявили о начале процесса освобождения Сенцова

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Процесс помилования незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова после приватных контактов с Киевом запущен в Кремле.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Незыгарь", который называют "сливным бачком Кремля".

"Решение может быть объявлено в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 13 июня украинцу исполняется 42 года, 4 из которых он провел в плену у российских оккупантов.

Также стало известно, что мать режиссера подала главе Кремля Владимиру Путину ходатайство о помиловании своего сына.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Сурков заявил, что обращение матери Сенцова в Кремле "не оставят без внимания".

При этом он назвал письмо "неофициальным".

"Вы знаете, что мы, конечно, внимательно относимся к сообщениям СМИ, но воспринимать это как обращение официальное через СМИ мы не можем. Поэтому подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено, оно не останется без внимания. Но насколько это может быть поводом для конкретных действий в плане инициирования процедуры помилования, я сейчас вам сказать не могу", — заявил Песков.

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14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Не дай Б-г. Вся Украина сейчас болеет за то, чтобы Сенцов умер.
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Тинькоф Евгений
Тинькоф Евгений
Горелов Сергей, в стане кацапских гондонов прибыло! тут уже ваших пиддар..сов хоть свиней откармливай, серега найди другой сайт!
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Русский Солдат
Русский Солдат
Надя Савченко - 2? Пора пускать Артабана.
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Тинькоф Евгений
Тинькоф Евгений
Русский Солдат, ты опять пи..дар рашистский на своем посту!? займись своими проблемами, оставь в покое Украину, или она прийдет к тебе!
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