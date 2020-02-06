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7 февраля • обновлено в 08:09
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Пошла первая кровь: Тимошенко заставят заплатить за "разбой" в Раде. Фото

59.1т
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В четверг, 6 февраля, народный депутат, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом корреспонденту OBOZREVATEL рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп отметил, что микрофон стоит две тысячи долларов, и Тимошенко будет оплачивать его из собственных денег.

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Добавим, что журналист Анна Стешенко опубликовала в Facebook фото, на которых видно, что Тимошенко поранилась, когда ломала микрофон.

"Юля пролила кровь. За землю. Вырвала шнуры микрофона спикера Разумкова. Палец уже починили", – написала она.

Тимошенко сломала микрофон

Тимошенко сломала микрофон

Facebook Анна Стешенко

Тимошенко повредила руку

Тимошенко повредила руку

Facebook Анна Стешенко

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от партии "Слуга народа" Александр Кабанов в зале Верховной Рады в переписке обсуждал внешность Юлии Тимошенко.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Давид Арахамия Юлия Тимошенко Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины ВО Батьківщина
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Ваня
Иванов Ваня
Господа! Дело не в микрофоне. обычно её не слыхать.Она из ила на поверхность выплывает, на поверхность, когда поднимается кипишь и есть возможность занять какую-либо хлебную должность.Юля - это флюгер перемен. Грядут перемены.
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Василишин Сергей
Василишин Сергей
Лучше бы она себе голову сломала
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Загальнодержавна крыза, рвется до владних важелів?
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