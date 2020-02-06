Пошла первая кровь: Тимошенко заставят заплатить за "разбой" в Раде. Фото

В четверг, 6 февраля, народный депутат, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом корреспонденту OBOZREVATEL рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп отметил, что микрофон стоит две тысячи долларов, и Тимошенко будет оплачивать его из собственных денег.

Добавим, что журналист Анна Стешенко опубликовала в Facebook фото, на которых видно, что Тимошенко поранилась, когда ломала микрофон.

"Юля пролила кровь. За землю. Вырвала шнуры микрофона спикера Разумкова. Палец уже починили", – написала она.

Тимошенко сломала микрофон Facebook Анна Стешенко

Тимошенко повредила руку Facebook Анна Стешенко

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от партии "Слуга народа" Александр Кабанов в зале Верховной Рады в переписке обсуждал внешность Юлии Тимошенко.

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