Портнова восстановили в должности профессора КНУ Шевченко

Заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Соответствующий приказ подписал ректор КНУ. Текст копии приказа есть у "Украинских новостей". Согласно ему, Портнов был принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям с нового учебного года – с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.

Андрей Портнов Portnov.com.ua

Университетский оклад Портнова составит 14 753 гривны. Портнов является доктором юридических наук, доцентом. Ему установлена доплата за ученое звание – 25%, ученая степень – 25%, надбавка за почетное звание Заслуженный юрист Украины – 20%, надбавка за выслугу лет – 10%.

Как сообщал OBOZREVATEL :

19 мая Портнов вернулся в Украину после пяти лет отсутствия.

В команде президента Украины Владимира Зеленского в том, что Портнов смог беспрепятственно приехать, обвинили генерального прокурора Юрия Луценко.

Вскоре Портнов рассказал, что его охраняет полиция с автоматами и ему бояться нечего. Юрист также заявил о желании строить политическую карьеру в Украине.

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