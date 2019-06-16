Друзья, думаю, нужно системно развеять легенду о каких-то новых людях и свежих лицах.

Нет никаких новых и молодых. Если ты умный и способный, то не можешь быть ничейным, ни об кого не испачкавшимся, ни с кем не связанным или не аффилированным.

Вероятность того, что тебя, продвинутого и результативного, раньше не заметил олигарх, министр, депутат или политик с дискуссионной репутацией - один к ста.

Поэтому, либо весь собравшийся мотлох никому неизвестных советников, каких-то антикоррупционных консультантов и непонятно откуда взявшихся мыслителей - на третий план, либо - быстрый провал, падение рейтинга и постепенный конец.

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