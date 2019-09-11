"Почти дошли до России": Портников забил тревогу из-за узурпации власти Зеленским

Тотальное единовластие в Украине из-за монобольшинства "Слуги народа" в Верховной Раде, которое голосует по указке президента Владимира Зеленского, чревато превращением страны в копию Российской Федерации.

Чтобы избежать этого, следует брать пример с парламента Великой Британии, отметил в видеоблоге для "Радио Свобода" украинский журналист, публицист Виталий Портников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он напомнил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который желает вывести свою страну из Европейского союза до 31 октября, столкнулся с серьезным сопротивлением собственного парламента. Ведь парламентарии приняли законодательство, которое не позволит Джонсону этого сделать и требует у него, если не будет договоренности с ЕС, просить о новой отсрочке выхода страны из состава ЕС.

По словам Портникова, для украинских граждан все это может выглядеть очень странно. Ведь Борис Джонсон – лидер партии, имеющей большинство в палате общин, человек, за избрание которого лидером Консервативной партии проголосовали не только депутаты парламента, но и все члены этого партийного образования на специальном референдуме. Тем не менее, парламентарии не согласны с его видением будущих действий.

"Но демократия – это и означает столкновение позиций. Это и означает, что каждый депутат является не солдатом премьер-министра или любого другого руководителя, а личностью, которая может думать о последствиях своих решений и которая отвечает за последствия решений", – напоминает журналист.

Именно поэтому, подчеркивает он, Джонсон в день, когда начал работать после летних каникул парламент Великобритании, лишился большинства в палате общин. Ведь один из депутатов сказал, что не согласен с его позицией и переходит в ряды оппозиционной Либерально-демократической партии, которая выступает за сохранение Великобритании в ЕС.

Владимир Зеленский

"Демократические институции могут работать исправно только тогда, когда есть реальный противовес действиям любого лидера. Даже такого, который пользуется народной поддержкой. Если такого противовеса нет, если все институты действуют в едином порыве, тогда получается КПРФ. Как когда-то говорил бывший министр Российской Федерации Виктор Черномырдин о партийной системе власти в стране: "Что бы мы ни строили, получается КПСС". Не хотелось бы думать, что это правило Черномырдина распространяется на все постсоветское пространство. Что постсоветская демократия, в том числе и в Украине, может развиваться только тогда, когда лидер, который пользуется народной поддержкой, диктует решение парламенту или правительству", – опасается Портников.

Он предупредил, что следование такому сценарию будет означать большую совокупность ошибок, общественную деградацию, деградацию правительственных решений. Более того, это всегда будет приводить к колоссальным социальным, экономическим и политическим кризисам.

"Страна, в которой лидер не имеет противовеса, обречена на деградацию и крах, а ее граждане – на бедность и несчастье. Это правила развития мировой истории. И именно поэтому нам нужно не правило Черномырдина – нам нужно правило Джонсона", – акцентировал внимание Портников.

Он выразил уверенность в том, что Украина остро нуждается в парламенте, который будет способен сообщать собственную волю обществу, сотрудничать с правительством и президентом, но депутаты которого будут иметь собственную позицию, а не просто будут нажимать на кнопки после встречи с руководителями государства.

"Пока Верховная Рада не станет таким парламентом, мы можем четко говорить, что до такой парламентской демократии, как в Великобритании, нам еще очень долго жить. А вот до такой, как в Российской Федерации, мы уже почти дошли", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников сравнил приход к власти Владимира Зеленского, который не имеет никакого политического опыта, с возрождением большевизма.

Также журналист отметил, что, несмотря на формирование парламентского монобольшинства Зеленским, как и после его избрания президентом, граждане Украины практически ничего не будут знать о новом руководстве.

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