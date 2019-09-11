Главная Новости
11 сентября • обновлено в 13:22
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Почти дошли до России": Портников забил тревогу из-за узурпации власти Зеленским

649 Читать материал на украинском

Тотальное единовластие в Украине из-за монобольшинства "Слуги народа" в Верховной Раде, которое голосует по указке президента Владимира Зеленского, чревато превращением страны в копию Российской Федерации.

Чтобы избежать этого, следует брать пример с парламента Великой Британии, отметил в видеоблоге для "Радио Свобода" украинский журналист, публицист Виталий Портников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он напомнил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который желает вывести свою страну из Европейского союза до 31 октября, столкнулся с серьезным сопротивлением собственного парламента. Ведь парламентарии приняли законодательство, которое не позволит Джонсону этого сделать и требует у него, если не будет договоренности с ЕС, просить о новой отсрочке выхода страны из состава ЕС.

По словам Портникова, для украинских граждан все это может выглядеть очень странно. Ведь Борис Джонсон – лидер партии, имеющей большинство в палате общин, человек, за избрание которого лидером Консервативной партии проголосовали не только депутаты парламента, но и все члены этого партийного образования на специальном референдуме. Тем не менее, парламентарии не согласны с его видением будущих действий.

Новости
Зеленский пойдет на уступки? Портников указал на угрозы "нормандской" встречи

"Но демократия – это и означает столкновение позиций. Это и означает, что каждый депутат является не солдатом премьер-министра или любого другого руководителя, а личностью, которая может думать о последствиях своих решений и которая отвечает за последствия решений", – напоминает журналист.

Именно поэтому, подчеркивает он, Джонсон в день, когда начал работать после летних каникул парламент Великобритании, лишился большинства в палате общин. Ведь один из депутатов сказал, что не согласен с его позицией и переходит в ряды оппозиционной Либерально-демократической партии, которая выступает за сохранение Великобритании в ЕС.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Демократические институции могут работать исправно только тогда, когда есть реальный противовес действиям любого лидера. Даже такого, который пользуется народной поддержкой. Если такого противовеса нет, если все институты действуют в едином порыве, тогда получается КПРФ. Как когда-то говорил бывший министр Российской Федерации Виктор Черномырдин о партийной системе власти в стране: "Что бы мы ни строили, получается КПСС". Не хотелось бы думать, что это правило Черномырдина распространяется на все постсоветское пространство. Что постсоветская демократия, в том числе и в Украине, может развиваться только тогда, когда лидер, который пользуется народной поддержкой, диктует решение парламенту или правительству", – опасается Портников.

Новости
"Сигнал элите": Портников объяснил, чем грозит снятие неприкосновенности с нардепов

Он предупредил, что следование такому сценарию будет означать большую совокупность ошибок, общественную деградацию, деградацию правительственных решений. Более того, это всегда будет приводить к колоссальным социальным, экономическим и политическим кризисам.

"Страна, в которой лидер не имеет противовеса, обречена на деградацию и крах, а ее граждане – на бедность и несчастье. Это правила развития мировой истории. И именно поэтому нам нужно не правило Черномырдина – нам нужно правило Джонсона", – акцентировал внимание Портников.

Он выразил уверенность в том, что Украина остро нуждается в парламенте, который будет способен сообщать собственную волю обществу, сотрудничать с правительством и президентом, но депутаты которого будут иметь собственную позицию, а не просто будут нажимать на кнопки после встречи с руководителями государства.

"Пока Верховная Рада не станет таким парламентом, мы можем четко говорить, что до такой парламентской демократии, как в Великобритании, нам еще очень долго жить. А вот до такой, как в Российской Федерации, мы уже почти дошли", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников сравнил приход к власти Владимира Зеленского, который не имеет никакого политического опыта, с возрождением большевизма.

Также журналист отметил, что, несмотря на формирование парламентского монобольшинства Зеленским, как и после его избрания президентом, граждане Украины практически ничего не будут знать о новом руководстве.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Владимир Зеленский Виталий Портников
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel