Портников указал на различие Карабаха от Донбасса

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, где случилось очередное обострение и уже полторы недели продолжаются боевые действия, нельзя сравнивать с ситуацией на востоке Украины.

Ведь в первом случае существует настоящий конфликт двух народов, а во втором – искусственный, к которому причастна страна-агрессор РФ. Такое мнение в посте на Facebook выразил украинский журналист, публицист Виталий Портников.

"Карабахский конфликт должен решиться не просто, как у нас говорят, восстановлением территориальной целостности Азербайджана – это было бы очень просто. Он должен решиться нахождением общего знаменателя между армянским и азербайджанским народами", – отметил он.

Тогда как на востоке Украины ничего такого нет, подчеркнул журналист. По его словам, у украинцев нет ненависти к людям, которые живут на Донбассе. Кроме того, в стране миллионы переселенцев уехали из временно оккупированных территорий, и вообще люди, когда есть возможность, спокойно могут передвигаться между этой линией разграничения.

"Ни один армянин не являлся в Азербайджане за последнее десятилетие. Ни один азербайджанец никогда не был в Армении. Границы закрыты. Даже нет понятия о том, чтобы человек из Нагорного Карабаха поехала в Баку. Нет. Это смешно даже говорить. Поэтому нельзя сравнивать реальный конфликт , который использует Москва, с искусственным конфликтом, который она сама и создала", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на примере конфликта вокруг Нагорного Карабаха украинцы и западные партнеры должны понять, что на Донбассе не допустим "замороженный конфликт".