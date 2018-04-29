Портников сказал, кто может стать новым президентом Украины

Победить на президентских выборах в Украине в 2019 году может даже "совершенно случайный человек".

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил украинский журналист и публицист Виталий Портников, прокомментировав результаты последних соцопросов о ближайших выборах.

"Президентом Украины может стать совершенно случайный человек. Да, это правда. Но он все равно должен оперировать теми лозунгами, которые будут понятны населению: надо, чтобы закончилась война, и не в пользу России, и надо, чтобы улучшилась жизнь, и надо, чтобы Украина стала сильной и независимой", - сказал Портников.

Он добавил, что у украинских избирателей слишком короткая память, которая иногда измеряется даже не месяцами, а неделями, поэтому решающими для результатов голосования как в первом, так и во втором туре выборов главы государства могут оказаться последние события в канун голосования.

Также Портников уверен, что возвращение в Украину бывших влиятельных "регионалов" и, тем более, их реванш на выборах является невозможным до тех пор, пока не восстановлен государственный суверенитет в Крыму и на Донбассе.

Как сообщал "Обозреватель", фаворитами ближайших президентских выборов в Украине являются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.