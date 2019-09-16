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16 сентября • обновлено в 17:10
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"Формула капитуляции": Портников предупредил Зеленского об угрозе гражданской войны

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Кремль всеми способами пытается склонить Украину к капитуляции на Донбассе ради встречи в "нормандском формате". Однако если президент Владимир Зеленский пойдет у агрессора на поводу, то рискует войти в историю как тот, кто развязал гражданскую войну.

Такое предупреждение главе государства озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников в статье для "Эспрессо".

"Мы имеем дело с консолидированной позицией российской политической элиты, с позицией Владимира Путина. Позиция эта выглядит просто: без полной и безоговорочной капитуляции Владимира Зеленского и Украины в целом ничего не будет. Ни встреч на высшем уровне, которых так жаждет Зеленский, ни деэскалации конфликта, ни прекращения войны. Потому что "формула Штайнмайера", предлагающая Украине провести фиктивные местные выборы на Донбассе под фактическим контролем российских военных и их наемников, – это и есть формула капитуляции. Формула "запихивания" Донбасса в состав Украины при сохранении российского контроля над оккупированной территорией. Формула неминуемой гражданской войны", – считает он.

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Портников подчеркнул, что такая позиция Кремля формировалась еще до повышения цен на нефть, когда Москва готовилась к серьезному пересмотру экономических приоритетов. Теперь же, после атаки дронов на саудовские нефтяные предприятия, Путин будет вести себя куда увереннее и наглее. Ведь ему больше не нужно скрывать свои истинные планы перед Зеленским и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Что касается украинского президента, то у него теперь есть только два пути следования, пишет журналист. Оба не будут для него как для политика легкими.

"Он может выбрать капитуляцию – и получить гражданское противостояние либо сразу же, либо – если украинское общество окажется не в силах отреагировать на предательство – уже после "реинтеграции" Донбасса на путинских условиях. Но в любом таком случае Зеленский войдет в историю Украины как президент гражданской войны", – озвучил он первый вариант.

Виталий Портников

Виталий Портников

"Зеленский может отказаться от капитуляции. Но тогда ему нужно будет сказать своему электорату правду об обмане. Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин. Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что на войне наживаются, а потому, что Россия хочет гибели Украины. И извиниться. И продолжить защищать Украину от врага", – очертил Портников развитие событий при втором варианте.

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Подытоживая, журналист подчеркнул, что часть электората Зеленского, безусловно, примет эти извинения, и президенту в этом случае удастся сохранить власть и даже популярность.

"Но Зеленский должен быть готов к тому, что большая часть его сторонников начнет метаться в поисках нового Верховного Коллаборанта", – акцентирует внимание он.

Как сообщал OBOZREVATEL, приближенный к Кремлю политтехнолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что саммит государств "нормандской четверки" может быть проведен в случае признания Киевом "формулы Штайнмайера". Ранее аналогичное требование озвучил помощник президента России Юрий Ушаков.

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Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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70rus xxx
70rus xxx
Так объявите войну России,что бздите?
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руденко евгений
руденко евгений
за что извиниться? Никто и не ждёт от него простых решений - этих простых решений просто не существует. Виталя, а гражданской войной не стоит пугать - это конец независимой Украине, как и сто лет назад, тебе-то не надо объяснять.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Вот так обосновал необходимость убивать жителей Донбасса.
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руденко евгений
руденко евгений
Loskutov Виталий, а жителей Донбасса убивать не надо, как не надо убивать никого на земле. Надо дать им возможность плыть в свободном плавании. Я бы дал.
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