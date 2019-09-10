"Обществу не нужен герой": Портников предсказал будущее Сенцова в Украине

При нынешних обстоятельствах освобожденный из политического заключения в России режиссер Олег Сенцов может стать в Украине или диссидентом, или статистом в массовке симпатиков новой власти.

Такое мнение выразил в статье для "Эспрессо" украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он подчеркнул, что ситуация в стране кардинально поменялась и теперь общество уже не нуждается в героях.

"На первой после освобождения пресс-конференции Олег Сенцов заявил, что пока что еще не знает, будет ли участвовать в политической жизни страны, однако ощущает ответственность перед страной и народом. Тем не менее, вопрос об участии – и что самое важное, об успешном участии Сенцова в большой политике решается не самим бывшим узником, а теми обстоятельствами, которые сопровождали его освобождение", – считает он.

Портников отметил, что если бы Сенцов был освобожден до президентских выборов в Украине, сама жизнь могла бы вынести его в народные кумиры – так, как это произошло в свое время с Надеждой Савченко. Журналист полагает, что даже если бывший узник Кремля не хотел бы стать политиком, он им все равно стал бы. Более того, вполне вероятно, что ему досталась бы роль кандидата на пост президента.

Олег Сенцов ВВС

"Но такого развития событий никогда не допустили бы в Кремле. Владимир Путин прекрасно понимал, что освобождение украинских заложников может позитивно сказаться на популярности Петра Порошенко и что самое главное – осложнить крах постмайданной власти и формирование режима, который Кремль собирается использовать для "успокоения" Украины. Сенцов мог выйти на свободу только при Зеленском и то при условии, что новому украинскому президенту было что предложить за его свободу российскому коллеге. Таким предложением и стало освобождение Владимира Цемаха. Сенцов смог возвратиться домой", – пишет Портников.

Вместе с тем, подчеркивает он, режиссер возвратился совсем в другую страну, чем та, в которую ранее возвращалась Савченко. Ведь сейчас Украина превратилась в страну, в которой полным ходом идет построение авторитарного режима постсоветского типа, страну, граждане которой демократическим путем отказались от демократии.

"И такой стране, разумеется, не нужны никакие герои. Савченко, собственно, отвечала запросу на героизм, на сопротивление, на образ "человека из народа" у власти. Сейчас "человек из народа" и так уже у власти, а общество хочет прекращения войны и повышения уровня жизни. Такому обществу не нужен герой, ему нужен хозяин. И этот хозяин уже взял в руки плетку", – предупредил украинцев журналист.

Олег Сенцов ВВС

Исходя из этого, полагает Портников, в таком обществе такой человек, как Олег Сенцов, может быть либо "местным дедушкой Калининым" и заседать в президиумах рядом с безликими соратниками и поклонниками Владимира Зеленского, либо диссидентом, который будет говорить безразличному обществу ненужную правду. "Никакой другой роли в современной Украине для него не предназначено", – резюмировал он.

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