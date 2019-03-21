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Портников объяснил, почему Москва вцепилась за Януковича

4.5тЧитать материал на украинском

Москва ни при каких обстоятельствах не хотела терять беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, поскольку превратила его в своего агента.

Более того, она заставила его беспрекословно выполнять любые приказы даже в ущерб своим интересам, сказал украинский журналист Виталий Портников в эфире Ukrlife TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Виктор Янукович

Виктор Янукович

"Мы знаем, почему Москва уцепилась за Януковича. Это тоже теперь понятно. Потому что он был их агент. Они не сомневались в том, что заставят его делать то, что им нужно, рано или поздно. И они не ошиблись", — сказал он.

Новости
"Крым наш, Донбасс не ваш": Портников предупредил о новой угрозе от России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что оккупация Крыма принесла гораздо больше проблем и трудностей России, чем Украине. По его мнению, Путин одним своим решением загнал Россию в ловушку, из которой этой стране просто не выбраться.

Также журналист пояснил, почему Россия осталась с "голой задницей" после скандального выступления Путина в Москве.

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Персоны
Виталий ПортниковВиктор Янукович
Место
Украина
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Семенов Александр
Семенов Александр
А ведь когда то на этого пидара, лающего с пеной у рта,, (я имею в виду портникова) можно было смотреть без отвращения.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Этот гребень тоже ахент, его КГБ вербанул, когда учился в Мордоре на медовой (тухлодырой ) ловушке. Як Абвер завербовал героя украинского народа бандеру-бабу
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Поэтому он и тащил Украину в ассоциацию с ЕС. Он совсем дурак, это заднеприводный?
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