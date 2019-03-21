Портников объяснил, почему Москва вцепилась за Януковича

Москва ни при каких обстоятельствах не хотела терять беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, поскольку превратила его в своего агента.

Более того, она заставила его беспрекословно выполнять любые приказы даже в ущерб своим интересам, сказал украинский журналист Виталий Портников в эфире Ukrlife TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Виктор Янукович

"Мы знаем, почему Москва уцепилась за Януковича. Это тоже теперь понятно. Потому что он был их агент. Они не сомневались в том, что заставят его делать то, что им нужно, рано или поздно. И они не ошиблись", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что оккупация Крыма принесла гораздо больше проблем и трудностей России, чем Украине. По его мнению, Путин одним своим решением загнал Россию в ловушку, из которой этой стране просто не выбраться.

Также журналист пояснил, почему Россия осталась с "голой задницей" после скандального выступления Путина в Москве.

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