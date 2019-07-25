Порошенко встретился с Волкером: о чем говорили

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией США во главе с Куртом Волкером.

Как передает пресс-служба партии "ЕС", Волкер в ходе встречи отметил, что последние пять лет были самыми продуктивными за все годы независимости как для развития государства, так и для укрепления партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Порошенко же отметил твердую поддержку Вашингтона в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и противодействия агрессии России.

Порошенко встретился с Волкером eurosolidarity.org

"Порошенко осудил продолжающееся невыполнение Россией приказа Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленно освободить 24 украинских моряков и вернуть Украине три военных корабля. Это подтверждает необходимость дальнейшего давления на Москву через принятие "азовского пакета" санкций", - сказано в сообщении.

Стороны скоординировали шаги по противодействию строительству "Северного потока 2". Порошенко призвал использовать возможность декабрьского саммита НАТО в Лондоне для предметной дискуссии о предоставлении Украине ПДЧ.

Порошенко встретился с Волкером eurosolidarity.org

"Наше государство де-факто играет роль восточного форпоста НАТО и трансатлантического мира, и это является важным аргументом в пользу соответствующих дискуссии и решения. Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО", - пишет пресс-служба.

"Лидер "ЕС" привлек внимание Специального представителя США на растущую угрозу российского капитала в украинских медиа. Отмечена необходимость защиты свободы СМИ в Украине в условиях давления на них со стороны новой власти", - сказано в сообщении.

Во время встречи были также обсуждены вопросы продолжения консолидированных усилий в воплощении необходимых реформ в Украине, прежде всего в борьбе с коррупцией. Высказано предостережение против последних решений с признаками политически мотивированных преследований, которые могут иметь негативные международные последствия для Украины.

Порошенко встретился с Волкером eurosolidarity.org

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Порошенко прибыл на допрос в ГБР и рассказал, в чем суть скандала. В ходе его визита неизвестные также устроили жесткие провокации, которые переросли в драку.

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