Порошенко: Украине нельзя снижать боеготовность из-за скопления войск РФ на границе

Россия наращивает военный потенциал у границ Украины, а в самой Украине власть сокращает численность армии, а действия силовиков подрывают обороноспособность государства.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Он отметил, что по сравнению с 2014 годом, военное присутствие РФ на границах Украины выросло.

"Россия не сокращала свое военное присутствие вокруг наших границ. Если у кого-то сложилось такое впечатление – это неправда. Россия увеличила и нарастила это присутствие. По сравнению с 14-м годом военное присутствие на наших границах значительно возросло, в том числе и ударных сил. И первая танковая армия, и две армии воздушно-космических сил, и значительное увеличение присутствия, в том числе и на оккупированных территориях, двух армейских корпусов. и поэтому нам никак нельзя снижать боеспособность и боеготовности наших ВСУ", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что сокращение численности Вооруженных сил Украины в такой ситуации недопустимо.

"Почему мы начали впервые со времен Януковича сокращать штатную численность ВСУ? Почему решили, что можем сокращать десантно-штурмовые войска, подразделения морской пехоты, эскадрильи истребителей? Почему это в рамках государственного оборонного заказа не поставили то, что должны были сделать: ракеты, которые были подготовлены в наше время. Речь идет про "Ольху", "Ольху-М", о крылатых ракетах "Нептун". Мы завершили испытания, но в государственном оборонном заказе средств на серийное производство и поставку войскам нет", – заметил лидер "Европейской солидарности".

Порошенко обратил внимание на то, что до сих пор в ВСУ не проведены тендеры на закупку зимних комплектов формы.

"Не проведено еще ни одного тендера. Мы знаем, что у нас так ничего и не сделано с системой питания, которая была введена нашей командой. На сегодняшний день фактически эта позиция остановлена. Разрушенный департамент генерала, киборга Марченко, потому что кому-то в ГБР нужны были уголовные дела по заказу. И все, чем занималась в том числе группа по контролю качества, остановлено", – сообщил Порошенко.

"Где сейчас эти уголовные дела о бронежилетах, которыми кормили нас много месяцев? В данном случае деятельность ГБР тогда, кстати, как и деятельность ГБР сейчас, когда они пытались исключить из зенитно-ракетных комплексов, ликвидировав их боеспособность, чрезвычайно важное оборудование – это антиукраинская деятельность", – подчеркнул Порошенко.

"Если такие действия будут продолжаться, если снижаться боеспособность украинских Вооруженных сил, если элементы гибридной войны будут дальше распространяться, в том числе и путем резкого экономического падения, создания условий через информационные вброс, разрушение социальной стабильности – я совершенно не исключаю, что Путин точно может этим воспользоваться", – считает лидер "Европейской солидарности".

Он отметил, что Украине и украинцам нужна сильная, объединенная мощная страна, которая имеет мощные Вооруженные силы, мировую коалицию, которая нас поддерживает. Сейчас ситуация гораздо хуже, чем это было год или два назад, предостерег он.

"Никогда не было такого, чтобы принцип "ничего об Украине без Украины" нарушался. Украина вообще исчезает с радаров первых тем мировой политики. Это – недопустимо. Нам на сегодняшний день нужны компетентные шаги компетентной и эффективной власти, а не некомпетентная, дилетантская позиция "новых лиц", – подытожил Порошенко.