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Порошенко стал главой новой партии: все подробности

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Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

Соответствующее решение было принято единогласно на съезде партии в пятницу, 31 мая, в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

В съезде принимают участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, народные депутаты из фракции БПП.

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Порошенко в ходе выступления заявил, что второй этап съезда состоится через неделю.

Он также пообещал новые лица в команде, но и старые тоже остаются. "Это принципиально. Главная цель партии — продвижение тезиса о вступлении страны в НАТО", — отметил пятый президент.

В ходе собрания рассматриваются организационные вопросы — о программе партии и центральном совете.

По словам источника OBOZREVATEL в команде Парубия, спикер Рады будет в первой десятке партии.

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"Первый в истории!" У Порошенко раскрыли его планы на кресло премьера

Как сообщал OBOZREVATEL, в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы, пятого президента Украины Петра Порошенко на пост премьер-министра.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Вся мразь в одной партии
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Пецюна на нары!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Блок Порошенко поменял название на «Европейскую солидарность», чтобы партию не позорила фамилия будущего зека.
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Блоги / мнения

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