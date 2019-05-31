Порошенко стал главой новой партии: все подробности

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

Соответствующее решение было принято единогласно на съезде партии в пятницу, 31 мая, в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

В съезде принимают участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, народные депутаты из фракции БПП.

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Порошенко в ходе выступления заявил, что второй этап съезда состоится через неделю.

Он также пообещал новые лица в команде, но и старые тоже остаются. "Это принципиально. Главная цель партии — продвижение тезиса о вступлении страны в НАТО", — отметил пятый президент.

В ходе собрания рассматриваются организационные вопросы — о программе партии и центральном совете.

По словам источника OBOZREVATEL в команде Парубия, спикер Рады будет в первой десятке партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы, пятого президента Украины Петра Порошенко на пост премьер-министра.

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