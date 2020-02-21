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21 февраля • обновлено в 17:51
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Порошенко: Путин опаснее, чем коронавирус

8.2т
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Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к власти с призывом не игрорировать атаки президента России Владимира Путина. По его словам, он гораздо опаснее, чем коронавирус.

Как Порошенко написал в Facebook, Путин – очень опасный враг Украины. И его цель – забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу.

"Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит. Путин считает, что украинского языка не должно существовать. Что украинской нации не должно существовать, что мы с ним – один народ, такая себе искалеченная западными влияниями ветвь россиян. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата", – написал Порошенко.

"Путин опаснее, чем коронавирус!" Порошенко мощно обратился к власти

По его убеждению, это означает только одно – Украине жизненно необходимы собственная армия, собственный язык и своя церковь. Итак, мы все сделали правильно.

"Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин – куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что наступление русских войск в районе Золотого – это мир, который Владимир Зеленский увидел в глазах главы РФ Владимира Путина.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Путин Петр Порошенко
Место
Украина
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Комментарии
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Перов Василий
Перов Василий
Когда вы эту свинью посадите рогули??? Вас хоть тогда бы и уважать начали...
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5
2
Разумовская Лина
Разумовская Лина
Вальцмана опять накрыло очередным запоем:)))
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4
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
его скоро завалят
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4
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