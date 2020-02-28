Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований закрыть дело, по которому пятый президент Петр Порошенко 28 февраля вызывался на допрос, в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом Порошенко сообщил во время акции против политических репрессий под стенами ГБР. Он поблагодарил всех, кто остался неравнодушным к попытке начать возвращение Украины во времена Януковича и развернуть политические преследования оппозиции, а также призвал президента Владимира Зеленского прекратить эти действия.

"Мы с нашими адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда Киева. 10 минут назад судья приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сегодня приглашены на допрос. Постановление отменено, судья принял решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", – сообщил Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Он также заявил, что не имеет никаких иллюзий относительно того, что ГБР проигнорирует решение суда и продолжит выполнять указания Офиса президента Зеленского о политических преследованиях.

"Владимир Александрович, займитесь функциями президента. Защищайте страну, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей и не становитесь Януковичем. У него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное. Оставьте судебную и правоохранительную систему в покое, их цель – быть независимыми . Потому что то, что мы слышали на "пленках Трубы", бывшего главы ГБР, это ежедневное вмешательство в работу следователей и судов. Это уголовное преступление, не занимайтесь этим", – призвал Порошенко.

Политик отметил, что пришел в ГБР, понимая, что это признак политических преследований и того, что власть умеет единственное – давать зрелище и идти по принципу "хлеба и зрелищ".

"Год назад они обещали конец эпохи бедности, сейчас надо отчитываться. С 1 марта – уже послезавтра – по принятому нашей командой законом, и это не просто пустые обещания, а во время нашей каденции, как бы сложно не было, мы принимали решение об индексации пенсий. Сегодня последний день, когда правительство Зеленского должен был принять решение об индексации пенсий. Этого нет, потому что он очень занят политическими преследованиями", – подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что власть пытается отвлечь внимание от просчетов в вопросах безопасности.

"Посмотрите, что произошло. Прорыв на фронте 18 февраля после так называемого разведения, о котором и в помине в Минских сделках, к миру не привело. Обещание, что мир это просто, достаточно просто перестать стрелять, ведет к капитуляции Украины. Застывшие программы строительства общежитий для военнослужащих, программа строительства сельской и телемедицины, программа децентрализации с обеспечением общин финансовым ресурсом.

Социальные выплаты, экономический рост, развитие инвестиционного климата – и вместо этого стране предлагается шоу. Мы не будем играть в это шоу, хотя, как законопослушные украинцы, будем ходить в суд, будем доказывать, что я правильно сделал, когда подписал Минские соглашения, потому что это позволило сформировать мировую коалицию в поддержку Украины и применить санкции против страны-агрессора – Российской Федерации", – напомнил Порошенко.

Политик отметил, что одно из дел, сфабрикованных в ГБР, касается национализации ПриватБанка, которая спасла страну от дефолта. А еще одно – так называемое дело моряков, по которому однозначное решение в пользу Украины в Международном морском арбитраже.

"Когда был отдан приказ на ротацию, абсолютно обычную очередную ротацию для обеспечения свободы судоходства и украинского суверенитета в Керченском проливе и Азовском море, мы правильно сделали. Это решение было подтверждено международным трибуналом в Гамбурге", – напомнил Порошенко.

"Мы пришли сюда, чтобы продемонстрировать: "Европейская солидарность" и украинцы ничего не боятся. Мы благодарим за такую поддержку "Европейской солидарности". Мы не дадим снова развернуть политические преследования. Мы не дадим разрушить независимость судебной системы и превратить Верховный суд Украины в печальноизвестный Печерский суд. Мы этого не дадим сделать", – убежден Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что прибудет на допрос в Государственное бюро расследований как свидетель самостоятельно, несмотря на то, что считает его политически мотивированным.

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