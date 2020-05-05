Порошенко призвал ввести страхование врачей и массовое тестирование на COVID-19: необходимые голоса собраны

Партия "Европейская солидарность" собрала 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании на коронавирус.

Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко. Он поблагодарил фракциям и группам, которые дали подписи и сообщил, что только три депутата от "Слуги народа" дали свои подписи.

"Были внесены три законопроекта. Первый – о государственном страховании врачей, где болезни страхуются на 200 тысяч, а не на 5-6 как сейчас выплачивается. А, не дай Бог, гибели – на 1,5 миллиона", – отметил Порошенко .

Петр Порошенко

"Наша армия противодействия коронавируса – это наши врачи. Посмотрите, что происходит сейчас. 13 апреля наша политическая сила требовала включить в закон "О государственном бюджете" средства на государственное страхование каждого врача от заболевания или, не дай Бог, гибели от коронавирусной инфекции. Так, как мы сделали в 2014 году, когда мы защитили страхованием украинских воинов. С 13 апреля этот вопрос не решен. За последние сутки заболело 62 врача. За последние 11 дней заболели 800 врачей. У нас есть кровати, но у нас может не быть здоровых врачей", – предостерег нардеп.

Он поблагодарил фракциям, которые поддержали "Европейскую солидарность" и подписали соответствующие письма.

"Я благодарю "Батьківщину" за то, что в полном составе они подписали подписные листы. И я благодарю "Голос" за то, что они в полном составе подписали письма о созыве внеочередной сессии. Я благодарю всех фракциям – "Довіра", "За майбутнє", "ОПЗЖ", "Европейской солидарности" и я благодарю трем народным депутатам "Слуги народа", которые также вопреки воле фракции поставили подписи", – сказал Порошенко.

По его словам, вскоре подписи будут сданы в Верховную Раду.

"Мы собрали 150 подписей – в условиях, когда фракция" Слуги народа "блокировала, поскольку получила команду не подписывать и не рассматривать. Завтра эти подписи будут сданы в Верховную Раду. На этой неделе мы требуем немедленно рассмотреть и проголосовать этот законопроект, и каждый день врачи должны знать, что они защищены ", – отметил пятый президент.

"Второй законопроект – это о тестах. Если не хватает лабораторий, то они будут здесь через 5 дней. Я не завез их только потому, что была информация, что их 2 миллиона. Они стоят 17000 долларов, а спасают жизни врачей, потому что врач , когда к нему поступает пациент, должен быть протестирован ", – убежден лидер" Европейской солидарности ".

Кроме того, он отметил необходимость обещанного повышения зарплаты врачам.

"Третья позиция – это принято нами в парламенте решение повысить зарплату врачам, которые работают с Коронавирусная больными на 300%. Прошло с 13 апреля уже более трех недель. Скажите – врачи получают 300%? Я вам скажу, не получают. И на мой вопрос почему за это время не решен вопрос выплат врачам, мы получили ответ, что виновные мэры. Забрали средства у местного самоуправления, когда проводили изменения в бюджет. А на сегодняшний день правительство обвиняет мэров. Конечно, это нечестная игра. И наша позиция, мы на этой неделе немедленно провозгласит ваты в первом чтении и в целом, и защитить наших воинов в борьбе с пандемией – наших врачей ", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Европейская солидарность" заявили, что экономические проблемы в Украине начали накапливаться еще до начала пандемии коронавируса – только что закончился "запас прочности", созданный еще при президентстве Петра Порошенко.

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