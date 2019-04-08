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Порошенко признался, сколько ему заплатила BBC

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Телерадиокомпания BBC заплатила президенту Украины Петру Порошенко 50 тысяч фунтов за скандальную статью о встрече с лидером США Дональдом Трампом "за деньги".

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала ICTV в понедельник, 8 апреля, утверждая, что BBC хотели "уладить инцидент тихо и мирно".

По его словам, журналисты также хотели тайно заплатить ему крупную сумму, но Порошенко отказался, заявив, что все свои доходы он всегда вносит в декларации. Также Порошенко заявил, что перечислит деньги BBC на нужды украинской армии.

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Порошенко признался, сколько ему заплатила BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо BBC недавно скандальную статью о встрече Порошенко с Трампом также удалили сотрудники Reuters, назвав материал некорректным.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
На Армию отдал .От все таки Пэтро молодец!!! Вот если бы тогда вместо пары недель на Мальдивах , выплатил бы эти пол ляма(долларов) детям осиротевшим из-за войны на Донбассе .То может разница с Зеленским была не такая большая
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