Порошенко признался, сколько ему заплатила BBC

Телерадиокомпания BBC заплатила президенту Украины Петру Порошенко 50 тысяч фунтов за скандальную статью о встрече с лидером США Дональдом Трампом "за деньги".

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала ICTV в понедельник, 8 апреля, утверждая, что BBC хотели "уладить инцидент тихо и мирно".

По его словам, журналисты также хотели тайно заплатить ему крупную сумму, но Порошенко отказался, заявив, что все свои доходы он всегда вносит в декларации. Также Порошенко заявил, что перечислит деньги BBC на нужды украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо BBC недавно скандальную статью о встрече Порошенко с Трампом также удалили сотрудники Reuters, назвав материал некорректным.

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