Порошенко рассказал, почему ветировал закон об импичменте

Кандидат в президенты и действующий глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что до сих пор не снял вето с Закона "Об импичменте президента Украины", поскольку он нуждается в тщательной доработке и обсуждении в Верховной Раде.
Таким образом он ответил на вопрос украинцев, который прозвучал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Я убежден, что этот закон нужен. Точно также, как и Закон "О временных следственных комиссиях". Я абсолютно уверен, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу. Этот закон нужно принимать, как ответственность президента за нарушение им Конституции и совершение преступления", – сказал Порошенко.
Петр Порошенко
Скриншот из видео
Президент выразил готовность отправить своих делегатов, чтобы обсудить и принять объективную, сбалансированную и компромиссную версию закона.
Хочу наголосити, що після прийняття Конституції у 1996 році ми 23 роки навіть не наблизились до закону про імпічмент, і я є перший президент, який готовий вести дискусію з цього приводу.— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 апреля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко рассказал, чем недовольны украинцы.
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