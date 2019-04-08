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Порошенко рассказал, почему ветировал закон об импичменте

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Кандидат в президенты и действующий глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что до сих пор не снял вето с Закона "Об импичменте президента Украины", поскольку он нуждается в тщательной доработке и обсуждении в Верховной Раде.

Таким образом он ответил на вопрос украинцев, который прозвучал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я убежден, что этот закон нужен. Точно также, как и Закон "О временных следственных комиссиях". Я абсолютно уверен, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу. Этот закон нужно принимать, как ответственность президента за нарушение им Конституции и совершение преступления", – сказал Порошенко.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот из видео

Президент выразил готовность отправить своих делегатов, чтобы обсудить и принять объективную, сбалансированную и компромиссную версию закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко рассказал, чем недовольны украинцы.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Я абсолютно уверен, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу."--хРЯК
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