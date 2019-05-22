Пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" в Киеве где были представлены лучшие произведения украинских авторов.

Об своих приобретениях и атмосфере на мероприятии Порошенко рассказал на странице в Facebook. По словам Порошенко, он стал обладателем шести новых книг, который непременно намерен прочесть.

"На моей книжной "полочке с ДСП" — серьезное пополнение. Шесть новых военных книг, все подписанные авторами, с каждым из них имел возможность поговорить, пожать им руку. Буду читать их в первую очередь, ведь там — невыдуманные истории наших ребят-защитников. Там — жесткая и неукрашенная правда о войне с оккупантом, цивилизационную войну, если хотите", — отметил Порошенко.

"Теплая атмосфера. Искренние улыбки. Душевные разговоры. Таким для меня стал нынешний Книжный Арсенал. Благодарен каждому, с кем встретился сегодня на форуме. Вы заряжаете своим позитивом!" — добавил он.

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

Порошенко принял участие в форуме "Книжный Арсенал" Пресс-служба Порошенко

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