Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко по приглашению организаторов примет участие в Мюнхенской безопасностyjq конференции, которая состоится 14-16 февраля.

Об этом говорится на сайте пресс-службы партии. В сообщении сказано, что при обсуждении проблематики региональной безопасности, а также в ходе двусторонних встреч Порошенко планирует поднять вопрос о невыполнении Российской Федерацией Минских договоренностей.

Кроме того, он планирует подчеркнуть необходимость укрепления проукраинской международной коалиции и усиления санкционного режима в отношении России в ответ на продолжающуюся агрессию против Украины, а также создание международной платформы по восстановлению суверенитета Украины над Крымом.

Порошенко примет участие в безопасностной конференции в Мюнхене eurosolidarity.org

К тому же, Порошенко обсудит пути ускорения европейской и евроатлантической интеграции нашего государства и увеличение международной поддержки на цели реформ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что за время своего правления команда Зеленского до сих пор не предложила ни одной адекватной альтернативы Минским соглашениями, которые критиковали, идя к власти.

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