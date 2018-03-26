Порошенко предсказали новую встречу с Путиным: названы возможные сроки

Новая встреча лидеров стран "нормандской четверки" Петра Порошенко, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона может состояться уже в ближайшие месяцы.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV эксперт-международник Ирина Верещук.

Эксперт отметила, что такая встреча не произошла в феврале на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, но это было перед выборами в России.

"Теперь Путину надо что-то делать, и на это будут накладываться такие кейсы, как дело Скрипаля. Мы думаем, что Путин дальше будет ошибаться, поскольку нельзя не ошибаться в такой системе координат", - отметила она.

На вопрос, когда можно ожидать встречи в "нормандском формате", эксперт отметила: "Думаю, в мае-июне они соберутся, понимая необходимость решить этот вопрос".

По словам Верещук, многое в решении проблемы Донбасса будет зависеть и от США.

"Там сейчас смены в руководстве, пришел новый советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Он является "ястребом" и захочет решить этот вопрос", - пояснила она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент России Владимир Путин выступил за присоединение США к "нормандскому" процессу.