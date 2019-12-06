Россия через навязывание газового контракта будет продвигать невыгодный для Украины пакет договоренностей во время "нормандского саммита", поэтому вопрос газа ни в коем случае нельзя включать в повестку дня.
Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко написал в своей статье для "Украинской правды". Он отметил, что еще ничего не обходилось украинцам так дорого, как российский газ.
"Не следует включать "газовый вопрос" в общей повестки дня "нормандского саммита", чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки в политическом треке. Еще ничего в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ. Хотел бы попутно предупредить, чтобы не стало оно сюрпризом ", – отметил Порошенко.
Петр Порошенко предостерег от газовых переговоров во время "нормандского саммита"
Как написал пятый президент, Украина не имеет экономической потребности в российском газе.
"Уже пятый год, как мы не покупаем газ у России и не имеем в нем хотя бы малейшей экономической необходимости. Поэтому не знаю как кто, но наша команда восстановление прямых закупок газа у Путина будет рассматривать как капитуляцию – причем не только в энергетической, но и в политической сфере", – подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко дал несколько важных советов своему преемнику Владимиру Зеленскому накануне четырехстороннего саммита в Париже (Франция) 9 декабря.
Как писал OBOZREVATEL:
СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.
В Кремле опровергли обе даты, заверив, что саммит должен состояться до конца года.
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что "нормандская встреча" состоится в конце ноября.
15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.
18 ноября в Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря во Франции. О подготовке России к нему заявил прессекретар главы РФ Дмитрий Песков.
Также отмечалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".
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