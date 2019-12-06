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6 декабря • обновлено в 10:51
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Порошенко предостерег от газовых переговоров во время "нормандского саммита"

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Россия через навязывание газового контракта будет продвигать невыгодный для Украины пакет договоренностей во время "нормандского саммита", поэтому вопрос газа ни в коем случае нельзя включать в повестку дня.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко написал в своей статье для "Украинской правды". Он отметил, что еще ничего не обходилось украинцам так дорого, как российский газ.

"Не следует включать "газовый вопрос" в общей повестки дня "нормандского саммита", чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки в политическом треке. Еще ничего в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ. Хотел бы попутно предупредить, чтобы не стало оно сюрпризом ", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко предостерег от газовых переговоров во время "нормандского саммита"

Петр Порошенко предостерег от газовых переговоров во время "нормандского саммита"

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Как написал пятый президент, Украина не имеет экономической потребности в российском газе.

"Уже пятый год, как мы не покупаем газ у России и не имеем в нем хотя бы малейшей экономической необходимости. Поэтому не знаю как кто, но наша команда восстановление прямых закупок газа у Путина будет рассматривать как капитуляцию – причем не только в энергетической, но и в политической сфере", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко дал несколько важных советов своему преемнику Владимиру Зеленскому накануне четырехстороннего саммита в Париже (Франция) 9 декабря.

Как писал OBOZREVATEL:

  • СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что саммит должен состояться до конца года.

  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что "нормандская встреча" состоится в конце ноября.

  • 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

  • 18 ноября в Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря во Франции. О подготовке России к нему заявил прессекретар главы РФ Дмитрий Песков.

  • Также отмечалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Громозека Иван
Громозека Иван
Эта Свинюка Педро когда нибудь заткнется?!! За*бал уже вонять!
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