Россия через навязывание газового контракта будет продвигать невыгодный для Украины пакет договоренностей во время "нормандского саммита", поэтому вопрос газа ни в коем случае нельзя включать в повестку дня.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко написал в своей статье для "Украинской правды". Он отметил, что еще ничего не обходилось украинцам так дорого, как российский газ.

"Не следует включать "газовый вопрос" в общей повестки дня "нормандского саммита", чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки в политическом треке. Еще ничего в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ. Хотел бы попутно предупредить, чтобы не стало оно сюрпризом ", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко предостерег от газовых переговоров во время "нормандского саммита"

Как написал пятый президент, Украина не имеет экономической потребности в российском газе.

"Уже пятый год, как мы не покупаем газ у России и не имеем в нем хотя бы малейшей экономической необходимости. Поэтому не знаю как кто, но наша команда восстановление прямых закупок газа у Путина будет рассматривать как капитуляцию – причем не только в энергетической, но и в политической сфере", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко дал несколько важных советов своему преемнику Владимиру Зеленскому накануне четырехстороннего саммита в Париже (Франция) 9 декабря.

Как писал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал