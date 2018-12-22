''Пусть идет в наступление'': зачем Украине предложили объявить войну России

В Верховной Раде предлагают официально объявить войну России. Туда уже поступил законопроект, который предусматривает юридический и дипломатический разрыв со страной-агрессором, а также санкции против украинских политиков, которые поддерживают РФ.

Как может измениться жизнь украинцев и насколько это реально — в материале OBOZREVATEL.

Что предлагают

В парламент подан проект закона 9442 авторства внефракционного нардепа Виталия Куприя, предусматривающий фактическое объявление России войны. Основные положения проекта сводятся к таким пунктам:

Внести в Раду представление об объявлении войны РФ;

Разорвать дипломатические отношения;

Создать Ставку Верховного Главнокомандующего для организации отпора стране-агрессору;

Обратиться к ООН и стран-участниц международных конвенций и договоров о состоянии войны с Российской Федерацией, требованием применения международного гуманитарного права для освобождения украинских военнопленных, запрета прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы;

Обратиться в Совет нацбезопасности и обороны Украины, Верховной Раде с требованием на время войны ввести военное положение на оккупированных территориях и вдоль линии боевых действий на расстоянии до 50 км;

Не допустить нарушения конституционных прав людей на территории Украины, где не введено военное положение;

Обратиться в СНБО с требованием ввести персональные санкции против физических и юридических лиц, имеющих происхождение из страны-агрессора, а именно в виде: блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом; ограничения торговых операций; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

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Принять меры для обеспечения энергетической независимости от страны-агрессора, в частности, в виде производства в Украине горючего для атомных электростанций, отсоединение от российской энергосистемы в сфере электрической энергии и тому подобное;

Принять меры для уголовного преследования коллаборационистов страны-агрессора, в частности, Виктора Медведчука и других агентов российских спецслужб, которые представляют угрозу для национальной безопасности Украины.

Будет ли принят?

Несмотря на резонанс вокруг инициативы, шансы на голосование в парламенте минимальны. Во-первых, проект закона об объявлении войны был внесен в аккурат к началу президентской предвыборной кампании. Его автор — один из вероятных кандидатов в президенты.

Во-вторых, проект был внесен лишь одним внефракционным народным депутатом, что говорит об отсутствии поддержки ключевых фракций. Вероятно, его попросту не внесут в повестку работы Верховной Рады.

В-третьих, объявление войны несет в себе достаточное количество последствий. Как не парадоксально, но с юридической точки зрения Украина может стать страной-агрессором, которая объявила войну России. Ведь формально, Россия не признает ни аннексии, ни наличие собственных войск на Донбассе. Более того, в Украине уже введено военное положение, а 31 декабря 2018 года официально начинается избирательная кампания.

В комментарии OBOZREVATEL, вице-президент Парламентской ассамблеи совета Европы, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев назвал законопроект спамом.

“Я идиотские выходки серьезно не комментирую. Объявил войну? Пусть идет в наступление, а мы его прикроем”, — ответил нардеп.

Аналогичной позиции придерживается и заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко. Он уверен, что инициатива Куприя является обычным пиар-ходом.

"Его теперь можно называть бароном Мюнхгаузеном, а не бароном Куприем. Законопроект не будет поддержан парламентом", — пояснил OBOZREVATEL Гончаренко.

Какова реакция Кремля

В России подачу соответствующего законопроекта встретили истерически враждебно. Так, депутат нелегитимной Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявил, что автор законопроекта хочет войти в историю как человек-инициатор войны с Россией.

"Именно осознание возможности попасть в вечность и греет депутатскую душу, и ради этого он объявит войну кому угодно. Объявив войну России, Порошенко серьезно рискует не имиджем, и уже не бизнесом, а собой любимым, которого возмущенное население может "поднять на вилы", — сказал Бальбек.

Ответила на предложение Куприя и депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская. В комментарии RT она заявила, что нардеп попросту “перетрудился” в уходящем году.

“Сейчас время новогодних корпоративов — депутат Куприй, скорее всего, от души зажёг на одном из них. Товарищи не позаботились о нём с утра, и вот, пожалуйста: такие предложения родились”, — сказала Поклонская.

А заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин сказал, что в действиях украинского депутата "нет ничего удивительного".

"Все последние четыре года после переворота Киев постоянно наращивает агрессивные действия и проводит эскалацию отношений с Россией. Не так давно было принято официально, что Россия — это "агрессор". Поэтому следующий шаг — объявить войну — выглядит логично, особенно после заявлений Порошенко", — отметил Шишкин, заявив, что проект "будет принят".

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На комментарии российских политиков ответил и сам Куприй. По его словам, этим законопроектом “он сильно ударил под дых” окружению Путина.

“Меня снова признали у Путина. Это уже второй раз после введения против меня экономических санкций. Не нравится врагу - значит ударил сильно под дых. Теперь очередь услышать что скажут порохоботы. Ведь Порошенко не способен противостоять врагу, он и есть предатель, который имитирует борьбу за украинский народ. По сути именно поэтому Путин его и поддерживает”, — уверен нардеп.