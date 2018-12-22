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''Пусть идет в наступление'': зачем Украине предложили объявить войну России

3.5тЧитать материал на украинском

В Верховной Раде предлагают официально объявить войну России. Туда уже поступил законопроект, который предусматривает юридический и дипломатический разрыв со страной-агрессором, а также санкции против украинских политиков, которые поддерживают РФ.

Как может измениться жизнь украинцев и насколько это реально — в материале OBOZREVATEL.

Что предлагают

В парламент подан проект закона 9442 авторства внефракционного нардепа Виталия Куприя, предусматривающий фактическое объявление России войны. Основные положения проекта сводятся к таким пунктам:

  • Внести в Раду представление об объявлении войны РФ;

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  • Разорвать дипломатические отношения;

  • Создать Ставку Верховного Главнокомандующего для организации отпора стране-агрессору;

  • Обратиться к ООН и стран-участниц международных конвенций и договоров о состоянии войны с Российской Федерацией, требованием применения международного гуманитарного права для освобождения украинских военнопленных, запрета прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы;

''Пусть идет в наступление'': зачем Украине предложили объявить войну России

  • Обратиться в Совет нацбезопасности и обороны Украины, Верховной Раде с требованием на время войны ввести военное положение на оккупированных территориях и вдоль линии боевых действий на расстоянии до 50 км;

  • Не допустить нарушения конституционных прав людей на территории Украины, где не введено военное положение;

  • Обратиться в СНБО с требованием ввести персональные санкции против физических и юридических лиц, имеющих происхождение из страны-агрессора, а именно в виде: блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом; ограничения торговых операций; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

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  • Принять меры для обеспечения энергетической независимости от страны-агрессора, в частности, в виде производства в Украине горючего для атомных электростанций, отсоединение от российской энергосистемы в сфере электрической энергии и тому подобное;

''Пусть идет в наступление'': зачем Украине предложили объявить войну России

  • Принять меры для уголовного преследования коллаборационистов страны-агрессора, в частности, Виктора Медведчука и других агентов российских спецслужб, которые представляют угрозу для национальной безопасности Украины.

Будет ли принят?

Несмотря на резонанс вокруг инициативы, шансы на голосование в парламенте минимальны. Во-первых, проект закона об объявлении войны был внесен в аккурат к началу президентской предвыборной кампании. Его автор — один из вероятных кандидатов в президенты.

Во-вторых, проект был внесен лишь одним внефракционным народным депутатом, что говорит об отсутствии поддержки ключевых фракций. Вероятно, его попросту не внесут в повестку работы Верховной Рады.

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В-третьих, объявление войны несет в себе достаточное количество последствий. Как не парадоксально, но с юридической точки зрения Украина может стать страной-агрессором, которая объявила войну России. Ведь формально, Россия не признает ни аннексии, ни наличие собственных войск на Донбассе. Более того, в Украине уже введено военное положение, а 31 декабря 2018 года официально начинается избирательная кампания.

''Пусть идет в наступление'': зачем Украине предложили объявить войну России

В комментарии OBOZREVATEL, вице-президент Парламентской ассамблеи совета Европы, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев назвал законопроект спамом.

“Я идиотские выходки серьезно не комментирую. Объявил войну? Пусть идет в наступление, а мы его прикроем”, — ответил нардеп.

Аналогичной позиции придерживается и заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко. Он уверен, что инициатива Куприя является обычным пиар-ходом.

"Его теперь можно называть бароном Мюнхгаузеном, а не бароном Куприем. Законопроект не будет поддержан парламентом", — пояснил OBOZREVATEL Гончаренко.

Какова реакция Кремля

В России подачу соответствующего законопроекта встретили истерически враждебно. Так, депутат нелегитимной Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявил, что автор законопроекта хочет войти в историю как человек-инициатор войны с Россией.

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"Именно осознание возможности попасть в вечность и греет депутатскую душу, и ради этого он объявит войну кому угодно. Объявив войну России, Порошенко серьезно рискует не имиджем, и уже не бизнесом, а собой любимым, которого возмущенное население может "поднять на вилы", — сказал Бальбек.

''Пусть идет в наступление'': зачем Украине предложили объявить войну России

Ответила на предложение Куприя и депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская. В комментарии RT она заявила, что нардеп попросту “перетрудился” в уходящем году.

“Сейчас время новогодних корпоративов — депутат Куприй, скорее всего, от души зажёг на одном из них. Товарищи не позаботились о нём с утра, и вот, пожалуйста: такие предложения родились”, — сказала Поклонская.

А заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин сказал, что в действиях украинского депутата "нет ничего удивительного".

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"Все последние четыре года после переворота Киев постоянно наращивает агрессивные действия и проводит эскалацию отношений с Россией. Не так давно было принято официально, что Россия — это "агрессор". Поэтому следующий шаг — объявить войну — выглядит логично, особенно после заявлений Порошенко", — отметил Шишкин, заявив, что проект "будет принят".

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На комментарии российских политиков ответил и сам Куприй. По его словам, этим законопроектом “он сильно ударил под дых” окружению Путина.

“Меня снова признали у Путина. Это уже второй раз после введения против меня экономических санкций. Не нравится врагу - значит ударил сильно под дых. Теперь очередь услышать что скажут порохоботы. Ведь Порошенко не способен противостоять врагу, он и есть предатель, который имитирует борьбу за украинский народ. По сути именно поэтому Путин его и поддерживает”, — уверен нардеп.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Виталий КуприйВладимир Арьев
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Комментарии
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Объявить войну России \ Создать Ставку Порошенко для организации ОТПОРА стране-агрессору \ Ввести военное положение на оккупированных территориях и вдоль линии боевых действий на расстоянии до 50 км .... Я под столом, ищу тапочки которые убежали ржать в угол ...
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Файбер Моня
Файбер Моня
МОЩНЫЙ клоун куприй уже готов поднять свинорылов в их последний бой.. ))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Особенно понравилось про "производство горючего для АЭС".. .. Вот сразу видно ,что у рагуля всё продумано . Завтра объявят войну , а послезавтра уже наладят производство топлива для АЭС. Он наверное думает что стержни топливных элементов из кизяков делают . Вот блин реально уже объявили бы войну. Что бы вам дебилам перестали поставлять нефть ,уголь, топливо для АЭС. Что бы у вас через неделю потухли все ваши телевизоры , и гаджеты , и вы наконец то высунули бы головы из этой информационной ,и оглянулись бы и увидели бы чего вы на самом деле стоите
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Zaboy Eugene
Zaboy Eugene
Да и потом: ""В 2018 году группа "Нафтогаз" имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода", — написал он." ""В общем, мы видим, что в 2019 нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 миллиарда гривен", — заключил Коболев."
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Zaboy Eugene
Zaboy Eugene
Семёнов Александр, Они на это не пойдут... Побоятся остаться без интернета. Как потом комменты писать?
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