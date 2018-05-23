Порошенко поговорил с Эрдоганом: что обсудили

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Подчеркнули важность ускорения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией", – отметили в ведомстве.

Отмечается, что речь во время переговоров шла о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

"Президент Украины поблагодарил Президента Турции за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины и защиты прав крымских татар", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL,во время предыдущего разговора с Порошенко, Эрдоган поддержал развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе, предложив принять в ней участие.