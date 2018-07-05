Порошенко подписал закон о нацбезопасности: что это значит

Президент Украины Петр Порошенко 5 июля подписал закон "О национальной безопасности".

Об этом он сообщил в своем Twitter. Принятие документа призвано улучшить оборонный сектор Украины и приблизить его к стандартам стран Североантлантического альянса.

"Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС, решимость наших действий в модернизации сектора обороны и безопасности. Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим ― в кругу европейских народов", ― написал президент Украины.

Підписав Закон "Про національну безпеку". Ми твердо підкреслюємо курс України до НАТО та ЄС, рішучість наших дій у модернізації сектору оборони та безпеки. Підтверджуємо, що український народ чітко визначився зі своїм майбутнім – у колі європейських народів. pic.twitter.com/i8QKcbX4oB — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 июля 2018 г.

Напомним, что закон "О национальной безопасности" отменяет сразу три закона: "Об основах национальной безопасности", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования". По сути, новый закон объединяет все эти акты воедино, значительно усовершенствуя их.

Согласно нововведениям, за оборону государства будут отвечать 15 ведомств. Это, в частности, Минобороны, СБУ, Госпогранслужба, МВД, разведывательные органы, спецслужба транспорта, миграционная служба, ГосЧС, служба спецсвязи и защиты информации. Функции каждого из них четко определены и прописаны.

Кроме этого, министром обороны больше не будут военные – их с 1 января 2019 будет назначать Рада по представлению президента из числа гражданских лиц. Заместители министра также должны быть гражданскими.

Одним из главнейших нововведений является то, что полномочия между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ будут разделены.

Помимо этого, закон разграничивает должности начальника Генерального штаба и Главнокомандующего вооруженных сил (раньше это было одно лицо). Главнокомандующий будет самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, его будет назначать на должность и увольнять президент.

Затрагивает новый акт и сферу контроля, как гражданского, так и парламентского. Речь идет о разработке нового закона об СБУ, в котором четко обозначат функции службы. После внедрения этой нормы Служба безопасности больше не будет заниматься расследованием уголовных преступлений по экономическим статьям, а сконцентрируется на разведке. Следить за ее деятельностью будет отдельный монитиринговый комитет Рады.

Как писал OBOZREVATEL, 21 июня Рада приняла этот законопроект во втором чтении. За соответствующее решение на заседании парламента отдали голоса 248 народных депутатов.