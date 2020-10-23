Порошенко озвучил рекомендации для Украины в войне с Россией

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" во время выступления на Специальном форуме безопасности в Киеве представил четкие рекомендации по укреплению позиций Украины в противостоянии со страной-агрессором.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС". Порошенко подчеркнул, что главной задачей является сохранить Украину.

"Что надо делать именно сейчас, без шуток, пиара, перетягивания историй успеха других на свой собственный счет? Я готов любому отдать пальму первенства. Главное – сохранить Украину, победить врага, объединить и держать сцементированным государство", – заметил Порошенко.

По его словам, для Украины важно иметь поддержку международных партнеров и ускорить темпы интеграции в ЕС и НАТО.

"Во-первых, чрезвычайно важна внутренняя сплоченность, единство, доверие со стороны партнеров. Во-вторых, жизненно важно удвоить темпы нашей интеграции в европейское и евроатлантического сообщества. Хотя сейчас Украина топчется на месте. Ведь это требование Конституции, которую мы совместно сделали в 2019 году. В-третьих, усилить координацию усилий с международными партнерами и выходить против Российской Федерации с объединенной четкой позицией всей нашей коалиции. Стоит готовиться к тому, что РФ сейчас готова к свертыванию диалога с Западом. Россия будет становиться все менее сговорчивой, поэтому быстрых результатов не будет, и не надо обманывать людей", – сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что после президентских выборов к мирному процессу активно подключатся Соединенные Штаты Америки. "В частности, будет назначен спецпредставитель США по вопросам Украины – новый Курт Волкер. Я хочу воспользоваться возможностью и очень поблагодарить его за ту роль, которую он играл", – отметил Порошенко.

"Следует возобновить переговоры по дорожной карте Минских соглашений. Настаивать на выводе российских войск и оружия с территории Украины, восстановление контроля над границей, начала миротворческой миссии ООН. В 2017 году мы, наконец, получили согласие всех участников процесса. Граница на первом этапе должно быть перекрыт миротворцами с мандатом Совета Безопасности ООН", – убежден лидер "Европейской солидарности".

Также он отметил необходимость усиливать санкции против России.

"Нужно дальнейшее укрепление нашей устойчивости в отпоре российской агрессии: обеспечить успех в реализации реформ, в частности в сфере верховенства права, антикоррупционной политики, финансово-экономической стабильности; независимость СБУ, конкурсы при формировании государственной службы. Все, что сейчас "зеленая власть" разрушила" , – подчеркнул Порошенко.

"Нужна оборонное летальное оружие для перевооружения и усиления армии. Не надо ограничиваться Джавелинами и турецкими боевыми дронами, которые были закуплены нашей командой. Надо перейти к усилению противовоздушной обороны, к закупке ЗРК Пэтриот, так что надо быть готовым к воздушному удару РФ. Нам нужно высокоточное вооружение, средства радиоэлектронной борьбы", – отметил пятый президент.

Порошенко также призвал усилить меры кибербезопасности, остановить антиукраинские проекты вроде Северного потока-2 и продвигать международное признание Православной церкви Украины.

"Только вместе, только вместе мы сможем преодолеть современные вызовы, сделать Украину сильной и обеспечить фантастическое развитие нашего государства", – резюмировал Порошенко.