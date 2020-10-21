Порошенко: опрос Зеленского – технология незаконной агитации и нарушение Конституции
Президент Владимир Зеленский и его политическая сила нарушают Конституцию, пренебрегают законами и любыми средствами пытаются повысить свой рейтинг перед местными выборами.
Об этом на Прикарпатье заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он отметил, что так называемый "опрос" Зеленского – это одна из технологий незаконной агитации.
"Закон, Конституция, требования Европейского Союза запрещают делать во время выборов такие вещи не субъектам избирательного процесса. А субъектам запрещена агитация", – подчеркнул Порошенко.
Политик отметил, что Зеленский не стесняется из-за того, что финансировать опрос будет партия "Слуга народа".
"Сегодня они официально дали ответ: оплачивать эти агитационные прихоти Зеленского в пользу "Слуги народа" будет политическая партия "Слуга народа". Они даже не стесняются – они будут финансировать агитацию. Это подрывает доверие к Украине. Это отталкивает Европу от Украины и Украину от Европы", – предостерегает пятый президент.
"Сегодня зарегистрировано в парламенте постановление, чтобы отменить второй тур местных выборов – потому что коронавирус. Давайте выборы, говорят они, отменим, потому что коронавирус. Они поняли, что им уже ничего не светит. И не только на Прикарпатье, но и по всей Украине – и сейчас они хотят обмануть людей", – констатировал лидер "Европейской солидарности".
Он призвал украинцев не допустить этого и привести в местное самоуправление патриотическую команду.
"Мы с вами должны решительно не допустить этого. Привести в органы местного самоуправления решительную и патриотическую команду, которая способна сгладить негативный эффект от тех ошибок, которые были допущены в прошлом году, когда позволили "зеленым" себя обмануть через систему фейковых новостей. Защитить от дилетантского правительства, от дилетантского президента, от их непрофессионализма", – убежден Порошенко.
Как писал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.
В СМИ обнародовали формат, в котором будет проводиться опрос президента в день выборов. Украинцам нужно будет заполнить анкету, выйдя с избирательного участка.
Исследование показало, что 41% украинцев не станут доверять результатам опроса, который инициировал Зеленский.