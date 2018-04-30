Порошенко официально объявил о конце АТО на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции на Донбассе и начале Операции объединенных сил.

"Антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства. АТО закончилось, противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний лоскуток украинской земли, при чем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма", - заявил Порошенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, за 4 года АТО выполнила свои задачи в условиях действий подготовленных и поддерживаемых Россией террористов на Донбассе.

Петр Порошенко

А в 2017 году мир признал факт российской агрессии, что дало возможность Украине законодательно уточнить стратегические задачи и правовые основы борьбы против агрессии.

"Этим указом вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об отмене формата широкомасштабной антитеррористической операции, которая была введена в 2014 году. АТО закончено", - подчеркнул президент.

Порошенко добавил, что освобождение Донбасса будет осуществляться политико-дипломатическим путем. Однако, в случае необходимости будет открываться огонь.

"Принуждение России выполнить минские договоренности. Обеспечение в первую очередь реализации безопасностного пакета минских соглашений включительно с гарантированным режимом прекращения огня, отведением желательно на территорию РФ артиллерии, танков, систем залпового огня, минометов, запрещенных минскими соглашениями. Украинские дипломаты и я, как президент, сделают все возможное, чтобы обеспечить введение формата миротворцев, которые усилят безопасный контингент и создадут необходимые условия для восстановления нормальной жизни", – заявил президент.

По словам Порошенко, если враг перейдет в широкомасштабное наступление, Украина должна дать отпор и принять участие в стратегической оборонной операции.

Украинский глава передал полномочия руководства операцией объединенных сил назначенному командующему Объединенных сил генерал-лейтенанту Сергею Наеву. Кроме того, Порошенко поручил начальнику Генштаба Виктору Муженко "обеспечить стратегическое руководство силами и средствами Вооруженных сил Украины, других составных сил обороны, привлеченных к проведению операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и обеспечить их абсолютно эффективную жесткую координацию".

Как сообщал "Обозреватель", АТО завершилось на Донбассе 30 апреля.

Согласно вступившему в силу закону об реинтеграции, руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях осуществляет командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Кроме того, Порошенко заявил, что проведение антитеррорисистической операции на оккупированной территории Донбасса может быть возобновлено в случае соответствующих угроз.