Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной, внесенный в Сенат США, – это мощное проявление двухпартийной поддержки нашего государства и четкий сигнал стране-агрессору.

Об этом он написал в сети Facebook. По его словам, такой шаг он США – очень своевременный и мощный.

"Очень своевременное и мощное проявление двухпартийной поддержки Украины со стороны Сената США! Внесенный нашими друзьями законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной – Ukraine Security Partnership Act – направляет четкий сигнал и российскому агрессору, и всем тем, кто еще питает иллюзии", – написал Порошенко.

По мнению политика, стратегические партнеры нашей страны в Вашингтоне понимают опасность вызовов, с которыми сталкивается Украина и внутри, и снаружи.

"Они четко реагируют, демонстрируя стратегическое видение роли и места Украины в борьбе за мир, безопасность, демократию и стабильность свободного мира", – отметил пятый президент Украины.

"Искренне ценим призыв к укреплению партнерства с сфере безопасности между Украиной и США, включая усиленную дипломатическую поддержку, предоставление летального оружия, поощрением других партнеров к соответствующим шагам, как и назначением нового специального представителя. Глубоко благодарен за этот шаг единства и солидарности с Украиной!", – подчеркнул лидер партии "Европейская солидарность".

Порошенко – о военной помощи от США: это проявление поддержки и сигнал стране-агрессору России Facebook Петра Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, сенаторы США выступили за ежегодное предоставление военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов в течение следующих пяти лет.