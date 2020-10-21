Порошенко о послании Зеленского: он живет в стране, где нет проблем

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предположил, что, судя по выступлению президента Владимира Зеленского в парламенте, он живет в другой стране, которая не имеет проблем.

Выступая в Тысменице на Прикарпатье пятый президент напомнил, что за последние сутки от коронавируса в Украине официально ушел из жизни 141 человек, за месяц болезнь убила почти 2,5 тысячи украинцев.

"Разве можно на это реагировать так, как Зеленский вчера во время своего выступления в парламенте? Приехал и, не вставая с "теплой ванны", заявил о том, что Украина прекрасно подготовилась к коронавирусу. Он не видит на 100% заполненных больниц, куда врачи семейные, скорой помощи не могут положить больного в тяжелом состоянии? Он не видит отсутствия тестов, кислорода, пульсоксиметров? Он не видит очереди по 2 недели, чтобы снять КТ?", – сказал Порошенко.

Он отметил, что когда в стране был введен полный локдаун, представители власти его нарушали, и "сидели в "Велюрах".

"Единственное, что хорошо получается у этой зеленой власти, это вводить красные зоны. В марте, когда были считанные больные на всю страну, они ввели карантин, убили экономику, остановили работу простых людей в магазинах, ресторанах, туристическом бизнесе, а сами, хватая людей по паркам, сидели в "Велюрах", демонстрируя, что это высшая каста", – напомнил Порошенко.

Он отметил, что с с марта представители власти не нашли возможности позаботиться о страховании врачей, обеспечить их средствами индивидуальной защиты, а также ничего не сделали для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места, созданные за последние 5 лет.

"Досадно смотреть сейчас, как Офис Зеленского и правительство с одной стороны и городские головы с другой стороны как то горячую картофелину перебрасывают друг от друга ответственность перед людьми и Украиной", – сказал лидер "Европейской солидарности".

Порошенко отметил, что власть борется за лайки и голоса, а надо бороться за жизнь украинцев.

"6 700 украинцев заболели за последние сутки – и это при том, что Украина находится на последнем месте в Европе по количеству тестов. Реальное количество заболевших, больше", – говорит Порошенко.

"У него все хорошо, он живет в другой стране, в другом мире. В то время, когда у каждого украинца лежит "неразорванный снаряд". И сегодня трудно найти человека, у которого не заболел бы друг или родственник. А это значит, что каждый из нас и все мы в очень серьезной опасности", – отметил пятый президент.