Порошенко назвал истинную причину травли и отставки Смолия

Давление на председателя Национального банка Украины Якова Смолия и его отставка – это следствие организованной травли, цель которой – заблокировать закон "о ПриватБанке".

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко.

"Представить себе нельзя, что за выполнение своей конституционной функции, выйдя на рекордный за 28 лет нашей независимости уровень инфляции, – за это будут снимать председателя Национального банка. Инфляция – это налог, который избежать невозможно. Платят его все. Страдают от него бедные люди, а обогащаются олигархи. На сегодняшний день 28 млрд долларов золотовалютных запасов – это тоже вина Национального банка", – заметил Порошенко.

Он отметил, что отправив Смолия в отставку, в Раде пытаются заблокировать закон "о ПриватБанке", который был одобрен парламентом, когда власть нуждалась в деньгах от МВФ.

"Такого поведения "наперсточников" наши партнеры точно не примут. Янукович при главе НБУ Арбузове уже однажды такое проводил, когда в мире больше никто не давал Украине денег. И он побежал куда? В Москву. Чем это закончилось для страны – все хорошо знают. Мы точно не должны допустить повторения этого сценария", – подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что когда в НБУ пришла команда Смолия, "в стране деньги не ходили, а банки были остановлены, так как владельцы разворовали средства".

"И я уверен, что это первый кризис, когда эффективно функционирует банковская система, первый кризис, когда сохраняется курс, первый кризис, когда низкая инфляция ..." – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля Верховная Рада поддержала увольнение главы НБУ Якова Смолия.

Заметим, что Смелый написал заявление на увольнение 1 июля, заявив, что в течение длительного времени на регулятор осуществляется "систематическое политическое давление".