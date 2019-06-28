Порошенко: "Нарушение принципа "ничего об Украине без Украины" – часть российского реванша"

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о том, что нарушение принципа "ничего об Украине без Украины" – часть российского реванша.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Петр Порошенко Главком

"Мы держали его в течение пяти лет, чтобы никому и в голову не пришло о чем-то о нас и без нас договориться с Кремлем", - отметил политик.

Петр Порошенко подчеркнул, что перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовали позицию с нами, а потом подробно информировали нас, как сейчас чувствуют себя вавки в голове у Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель команды Партии "Европейская Солидарность" Михаил Забродский заявил о том, что следующим шагом в ослаблении армии может стать обвинения волонтеров в "контрабанде".

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