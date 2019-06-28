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Порошенко: "Нарушение принципа "ничего об Украине без Украины" – часть российского реванша"

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Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о том, что нарушение принципа "ничего об Украине без Украины" – часть российского реванша.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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"Мы держали его в течение пяти лет, чтобы никому и в голову не пришло о чем-то о нас и без нас договориться с Кремлем", - отметил политик.

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Петр Порошенко подчеркнул, что перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовали позицию с нами, а потом подробно информировали нас, как сейчас чувствуют себя вавки в голове у Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель команды Партии "Европейская Солидарность" Михаил Забродский заявил о том, что следующим шагом в ослаблении армии может стать обвинения волонтеров в "контрабанде".

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Николаевич Александр
Николаевич Александр
Петя как всегда прав! Его речь всегда поставлена красиво, четко и правильно, с любой стороны, как не посмотри! Он всегда говорит своими словами! Потому как ему не нужно было что то придумывать и быть чьим то рупором. Он ведет себя как настоящий лидер! Как президент! Все его высказывания обдуманные, последовательные и согласованные. Его украинский язык безупречный. На всех конференциях, саммитах и круглых столах, Порошенко встречали как по истине великого президента, лидера сильной, независимой державы, которая противостоит огромному, мерзкому, кровавому монстру - россии, в лице мелкого ничтожества - путина! Реально, я уже успел соскучится по его компании, по его речам и высказываниям! Он как и все предыдущие президенты, скорее всего не был чист на руку, но он за 5 лет сделал для нашей страны больше, чем все предыдущие президенты вместе взятые!
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Golan Sim
Golan Sim
Наш обос.раный шоколадный опарыш решил всех напугать собственным реваншем ))
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина это часть России.
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Николаевич Александр
Николаевич Александр
Яворский Сергей, залу-пой тебе по губам не провести, а россиянин?
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