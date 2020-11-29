Порошенко напомнил политикам об "уроках Вильнюса", ставших концом для Януковича

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. напомнил, что 7 лет назад на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" Янукович отказался заключить Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"В этот день, ровно 7 лет назад на Вильнюсском саммите" Восточного партнерства "человек, избранный президентом Украины, решил пойти против воли собственного народа, проигнорировать общественный консенсус относительно европейского будущего нашего государства и предать нас в пользу России.

Отказ заключить Соглашение об ассоциации с Евросоюзом – несмотря на чрезвычайные ожидания большинства украинцев, и откровенные заигрывания с Кремлем стали началом конца режима Януковича", – сказал Порошенко.

Лидер политсилы отметил, что патриотический иммунитет Украины тогда сработал на отлично и до сих пор является четким напоминанием всем политическим силам в Украине. Петр Порошенко отметил, что "Уроки Вильнюсу" должен помнить каждый чиновник и политик, который связывает свое будущее с суверенной, независимой, европейской Украиной.

"Особенно, если снова захочется договориться с Кремлем за спиной украинцев, либо продать европейские ценности и демократическое будущее украинской нации за кубометр газа, киловатт дешевой российской энергии или токсичные кремлевские кредиты.

На всякий случай всегда держу наготове именно ту ручку, которую не решился применить бывший преступный режим в Вильнюсе, попробовав обратить Украину с желаемого европейского и евроатлантического интеграционного пути.

Верю, что когда-то ею мы еще подпишем соглашения об интеграции Украины и в ЕС, и в НАТО. Идем своим путем! ", – сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко передал украинским больницам первые 12 кислородных концентраторов. Он заверил, что до конца года будет получено еще около 40 таких аппаратов и они будут переданы в медицинские учреждения по всей стране.