Порошенко лично поедет за Томосом: стали известны подробности

В Константинополь вместе с новоизбранным предстоятелем Поместной православной церкви в Украине митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием для получения Томоса поедет и президент Петр Порошенко.

"Позвольте представить вам новоизбранного предстоятеля, митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Именно ему выпадает почетная миссия поехать вместе с украинским президентом в Константинополь в начале января и получить долгожданный Томос", - отметил Порошенко, выступая на Софийской площади.

"Объединенная и независимая Украинская православная церковь — это церковь без Путина. Это церковь - без Кирилла. Это - церковь без молитв за российские власти и российское войско, которые убивают украинцев!" — добавил он.

Епифаний и Порошенко Пресс-служба АП

Как сообщал OBOZREVATEL, Объединительный собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви в субботу, 15 декабря. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Теперь в Украине начнется длительный процесс объединения на местах. Правда, после официального признания Константинополем единой православной церкви в Украине, процесс перехода епархий на местах будет существенно упрощен. Именно на это и надеются будущие "отцы-основатели" церкви.