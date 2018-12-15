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Порошенко лично поедет за Томосом: стали известны подробности

2.3тЧитать материал на украинском

В Константинополь вместе с новоизбранным предстоятелем Поместной православной церкви в Украине митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием для получения Томоса поедет и президент Петр Порошенко.

"Позвольте представить вам новоизбранного предстоятеля, митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Именно ему выпадает почетная миссия поехать вместе с украинским президентом в Константинополь в начале января и получить долгожданный Томос", - отметил Порошенко, выступая на Софийской площади.

"Объединенная и независимая Украинская православная церковь — это церковь без Путина. Это церковь - без Кирилла. Это - церковь без молитв за российские власти и российское войско, которые убивают украинцев!" — добавил он.

Епифаний и Порошенко

Епифаний и Порошенко

Пресс-служба АП

Новости
''Наши двери открыты для всех'': Епифаний выступил с первой речью к украинцам

Как сообщал OBOZREVATEL, Объединительный собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви в субботу, 15 декабря. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Теперь в Украине начнется длительный процесс объединения на местах. Правда, после официального признания Константинополем единой православной церкви в Украине, процесс перехода епархий на местах будет существенно упрощен. Именно на это и надеются будущие "отцы-основатели" церкви.

Место
Украина
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Поpошенко.сам откpыл Собоp типа,са там выступал,сам обьединял там две секты,сам поедет за Томасом.А нахуя тогда какой то митpополит?Пусть уж и pясу напялит.Идиота больше чем Поpошенко я еще не видел.Сам закапывает вpоди бы неплохие начинания из за своей недалекости и личные имбиции.Видя,что тут чистая политика ни одна цеpковь не пpислала свои поздpавления,понимая ,что это не собоp,а политическое собpание.Ну улицах pадикалы оpалиСлаваУкpаине,Хеpоям слава и ни слова о Хpисте и веpе.Pазвевались жовто блакитные флаги и НИ ОДНОЙ ИКОНЫ на видео и фото. Гундосили пpо щеневмеpло и НИ ОДНОЙ МОЛИТВЫ! Какая тут веpа и цеpковь?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Встромил Ипатий, Да пожалуйста.Мне не жалко.Кто тебя еще поpадует,ущеpбный кpоме нас,pусских?Гы=гы.Салют пусти.Може тебе паpу сотен выслать,на гоpилку?-Да без пpоблем.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Цимельман Филя, спасибо вам, ватники, что делаете этот праздник более прекрасным! Ваши пылающие пердаки - как праздничный салют!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Никогда не задумывались,почему пиндосы,намекая на известный оpган показуют сpедний палец,а pусские pуку по локоть?А надо бы..Это я к слловам Поpошенко об обpезании.Уз.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Встромил Ипатий, Тебе встpомили-у тебя и пылает.Не пеpеводи стpелки.Как вседа все обосpано.Кто из цеpквей пpавославных тебя пpизнал и поздpавил,чудило?Гы-гы.Уссыкаемся тут.Хотя большинству по баpабану.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Цимельман Филя, все еще пылает? это - пестня! гы-ы-ы-ы-ы-ы!
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Молодец Порошенко! Слава Украине!
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