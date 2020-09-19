Порошенко: бюджет-2021 – это результат бессмысленной экономической политики нынешней власти

Рост расходов на содержание Офиса президента в условиях экономического кризиса, российской агрессии и эпидемии коронавируса – это недопустимое расточительство. Такие расходы в проекте бюджета-2021 являются проявлением бессмысленной экономической политики нынешней власти. Такое заявление пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко приводит сайт политсилы.

"За этим бюджетом стоит абсолютно бессмысленная экономическая политика, но многомиллионная страна вынуждена жить по этому бюджету, и десятки миллионов людей вынуждены резко ухудшить свой уровень жизни. Даже на третий год президентства власть не собирается выполнять те лживые обещания, которые они делали и о которых забыли еще на выходе со стадиона", – убежден Порошенко.

Он акцентировал внимание на значительном увеличении расходов на содержание президента Украины.

"Первое, что бросается в глаза – 357 млн, или на 40% растут расходы на президента. Куда "зеленый президент" собирается тратить деньги? На кортежи, предусмотренные для иностранных делегаций? Потому что в условиях войны было запрещено приезжать в страну и передвигаться не в бронированных автомобилях. Мы в тех тяжелых условиях купили автомобили для международных делегаций – они сейчас на них катаются. Поселились на государственные дачи – и на сегодняшний день десятки миллионов гривен тратятся, чтобы этих "слуг" содержать", – возмутился политик.

Вместо этого, отметил пятый президент, в бюджете следующего года опять сокращают средства на субсидии для малообеспеченных граждан.

"В этом году сняли 2 миллиарда и направили на полицейских, и в следующем сократили на 7%. Это при том, что по всем прогнозам рыночная цена на газ существенно возрастет, а соответственно – и тарифы. Это значит, что наименее защищенным слоям, – тем кто получает субсидии, – придется труднее. Придирчивых, надуманных проверок станет больше, равно как и ошибок при начислении. Конечно, эти ошибки будут в пользу чиновников – не человека", – резюмировал Порошенко.

Ранее политик резко раскритиковал сокращение расходов на армию в предлагаемом на следующий год главном финансовом документе страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам адвоката Порошенко, против него было возбуждено 15 новых надуманных уголовных производств. Таким образом количество производств в отношении пятого президента достигло 58 – и это стало мировым рекордом.