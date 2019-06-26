Попытки Онищенко прорваться в Раду: Верховный суд поставил точку

Верховный суд Украины признал законный отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать олигарха Александра Онищенко на внеочередные выборы в Верховную Раду, закрыв для него путь в депутаты.

Об этом сообщает на сайте судебной власти Украины. Соответствующее решение было принято в среду, 26 июня.

"ЦИК мотивировал отказ в регистрации, в частности, тем, что истец не сдержал требований Конституции Украины относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов", – напомнили в суде.

Отмечается, что не помогло Онищенко и письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины", якобы подтверждающее его участие в международных соревнованиях от Украины.

"Оценивая причины отсутствия истца за пределами территории Украины, суд выяснил, что в письме ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" нет сведений о наименовании соревнований, места и даты их проведения, статуса истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них", – отметили в суде.

Доводы Онищенко оценили как такие, что не имеют подтверждений, и по этой причине суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 июня Александр Онищенко достал судовое решение о том, что он якобы не скрывается от украинского правосудия в Европе, а представляет страну на спортивных соревнованиях.

23 июня Центральная избирательная комиссия обжаловала решение суда по регистрации беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом на внеочередных выборах в Раду.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заверил, что министерство не направляло Онищенко на международные соревнования, о которых шла речь, из-за чего олигарх взорвался гневным заявлением.

24 июня ЦИК потворно отказал ему в регистрации на выборы.

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