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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Попытки Онищенко прорваться в Раду: Верховный суд поставил точку

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Верховный суд Украины признал законный отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать олигарха Александра Онищенко на внеочередные выборы в Верховную Раду, закрыв для него путь в депутаты.

Об этом сообщает на сайте судебной власти Украины. Соответствующее решение было принято в среду, 26 июня.

"ЦИК мотивировал отказ в регистрации, в частности, тем, что истец не сдержал требований Конституции Украины относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов", – напомнили в суде.

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Попытки Онищенко прорваться в Раду: Верховный суд поставил точку

Отмечается, что не помогло Онищенко и письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины", якобы подтверждающее его участие в международных соревнованиях от Украины.

"Оценивая причины отсутствия истца за пределами территории Украины, суд выяснил, что в письме ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" нет сведений о наименовании соревнований, места и даты их проведения, статуса истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них", – отметили в суде.

Доводы Онищенко оценили как такие, что не имеют подтверждений, и по этой причине суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 июня Александр Онищенко достал судовое решение о том, что он якобы не скрывается от украинского правосудия в Европе, а представляет страну на спортивных соревнованиях.

  • 23 июня Центральная избирательная комиссия обжаловала решение суда по регистрации беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом на внеочередных выборах в Раду.

  • Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заверил, что министерство не направляло Онищенко на международные соревнования, о которых шла речь, из-за чего олигарх взорвался гневным заявлением.

  • 24 июня ЦИК потворно отказал ему в регистрации на выборы.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Олександр Онищенко
Место
Украина
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Кадыров-Онищенко думал что, Янык вернулся,а Вазеленский не Януковощ,он только учится.
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Махно Володимир
Махно Володимир
Онищенко лох!
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