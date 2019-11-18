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18 ноября • обновлено в 20:18
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"Закрыть всю шваль": исключенный нардеп слил скандальный разговор "слуг-решал" с полицией в Кривом Роге

10.8т
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Народный депутат Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа", опубликовал аудиозапись разговора бывших однопартийцев с начальником полиции Кривого Рога, в котором последнего инструктировали, что и с кем "решать".

Отрывок беседы появился в Telegram-канале парламентария (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Мне прислали фрагмент разговора "наших доблестных слуг Богдана" с руководителем местной полиции Кривого Рога. Буду поднимать эти вопросы перед президентом и правоохранительными органами. Считаю, нужно разобраться в том, кто вообще их уполномочил проводить такие "переговоры". Делаем ставки, как быстро их исключат из фракции, если, конечно, исключат", –прокомментировал разговор Поляков.

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Поляков слил запись разговора "слуг" с полицией Кривого Рога

Поляков слил запись разговора "слуг" с полицией Кривого Рога

Так, на записи отчетливо слышно голос нардепа Юрия Корявченкова, известного как актер студии "Квартал 95" "Юзик". Он также представил своих коллег – Владимира Захарченко, Владлена Неклюдова, Юрия Киселя, Елену Криворучкину и Вячеслава Медяника.

В разговоре "слуги народа" рассказали, что будут контролировать лично уголовные дела по бизнесу и сбору металлолома. Полицейских они призвали не бояться и общаться по всем спорным вопросам с ними.

"Делай по моей команде. Мы посмотрим и поддержим", – заявил "Юзик". Его коллеги добавили, что бояться нечего, поскольку "Кривой Рог – город президента", поэтому "все схвачено".

Поляков слил запись разговора "слуг" с полицией Кривого Рога

Поляков слил запись разговора "слуг" с полицией Кривого Рога

РБК-Украина

Полицейский спросил, что делать если кто-то влезет в работу и скажет "закрыть всю эту шваль".

"У нас за спиной стоит президент, не дай Бог кто-то какие-то предъявы руки по локоть будут отрублены, голова с плеч", – ответил кто-то из "слуг".

"По поводу металлолома будем с вами советоваться", – продолжил "Юзик". Он также пообещал, что поможет с любыми претензиями в прокуратуре и ГБР.

Поляков эмоционально отреагировал на разговор, призвав президента Владимира Зеленского "согнать фракцию в актовый зал, отнять у всех телефоны и хорошенько так, без церемоний и цензуры выписать наконец-то всем нашим "героям" нормальных таких п****лей".

"Закрыть шваль": Поляков слил разговор "слуг-решал" с полицией

Скриншот

"Закрыть шваль": Поляков слил разговор "слуг-решал" с полицией

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В октябре СМИ сообщили, что некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.

  • Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". Позже политик подтвердил переписку с пранкером "Джокером".

  • В ноябре журналистка Светлана Крюкова сообщила, что "слуги" снова получили зарплату неофициально.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Антон Поляков Юрий Корявченков Елена Криворучкина Вячеслав Медяник
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Та это репетиция "вечернего квартала". То ли еще будет...
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