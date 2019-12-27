"Получите в морду!" Фарион резко осадила "слугу народа" из-за России

Языковед, общественный и политический деятель, член политсовета ГО "Свобода" Ирина Фарион в прямом эфире повздорила с нардепом от "Слуги народа" Юрием Камельчуком.

В студии обсуждали конфликт на Донбассе, и депутат заявил, что в "войне победителей не бывает", чем вызвал негодование Фарион.

"Как это в войне не бывает победителей? Вы мужчина или холодец незастывший? Вы не способны бороться? Если вы не способны бороться, то вы уже проиграли. Вы мужчина или воин? Вы говорите, что война не заканчивается победой или поражением? Чем же тогда она заканчивается?.. Мир не наступает сам собой. За мир нужно бороться, в войне нужно побеждать. Для этого нужно готовить всю страну ментально, экономически и на уровне вооружения. Тогда это будет реальная победа", – критиковала она нардепа.

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Также после в прямом эфире обсуждали импорт электроэнергии из России. Камельчук эмоционально отвечал на вопросы ведущей, чем мешал Фарион.

Фарион и Камельчук

"Прекратите махать передо мной руками, потому что получите в морду. Это я еще нежно с вами говорю", – осадила она "слугу народа". На что Камельчук ей отвечал, что она "красивая женщина" ей не стоит так себя вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее между Камельчуком и Фарион также были конфликты в прямом эфире.

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