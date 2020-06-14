Главная Новости
14 июня • обновлено в 08:36
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Получим ли мы СРУБ – Союз России, Украины и Беларуси?

2.9т

Не исключено. Если прогнозировать исход событий, исходя из тех шагов, которые предпринимает Правительство Украины, то такой результат вполне вероятен. Здесь есть два ключевых момента. Первый, - интеграция ОРДЛО в Украину и проведение выборов в Верховную Раду Украины на временно оккупированных территориях на условиях Москвы, второе – начало подачи воды в Крым, что будет означать де-факто легитимность захвата Крыма Россией. Тогда весь народ Украины заживет весело и счастливо. Война прекратится и начнется строительство нового светлого будущего. Путин не пожалеет денег, чтобы построить где-нибудь в Москве новый Парламент для СРУБа и все парламентарии будут собираться там для принятия судьбоносных решений всех трех стран. Пожизненные президенты России, Беларуси и Украины станут постоянными участниками жарких дискуссий этого парламента – как изъять деньги у народа, чтобы он этого не заметил?

Запад только поприветствует такое объединение "братских народов", чтобы больше его не доставали. Живите как хотите, скажут там – гусь свинье не товарищ. Ни в какую заграницу ездить на заработки будет уже не нужно, вот она - необъятная перспектива просторов России, где можно потеряться в поисках работы, если начать движение от Ростова на Восток. Хотите в Магадан или на Чукотку? Пожалуйста! Билет в одну сторону, а обратно покупайте сами, если сможете. Или на Таймыр выращивать оленей. Карьерный рост обеспечен. Тогда и Крым вернется в СРУБ, о чем вы только мечтали и Западу не надо будет постоянно продлевать санкции против России. Все закрутится и завертится, экономика рванет вверх, народ будет радостно жарить котлеты и запивать горилкой. Не жизнь, а сказка.

СРУБ спасет Украину и от дефолта – МВФ давал деньги Украине, а оказалось напрасно. Теперь она, как часть такого многонационального конгломерата в новой ипостаси, потеряется для западных кредиторов. Реформы не просто пойдут, они побегут навстречу "света в конце туннеля". Партия "За жизнь" объединится с партией Единая Россия, а партия Слуга народа с партией Справедливая Россия. Олигархи будут на седьмом небе от счастья, получив свой жирный кусок пирога от раздачи. Полетят самолеты, пойдут поезда, поплывут пароходы, а Мальчиш - плохиш будет смаковать за углом свою банку варенья, посмеиваясь над "лохами".

Корона сыграла свою роль – она загнала всех в таежный угол. Если в Соединенных Штатах, где народ завалили деньгами и народ при этом еще недоволен, то что можно сказать об Украине и России? Когда тут население станет народом? Как говорил всеми уважаемый президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн: " Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время". Возможно, он имел ввиду только свою страну, поскольку как в России, так и в Украине, весь народ обманывают все время и без последствий. Оба Майдана оказались, как и революции 1917 и 1991 годов, лишь хорошим поводом для ловких людей набить побольше в свои карманы. Жизнь народа не изменилась ни сто лет назад, ни сейчас. Поэт-диссидент Боря Миркин, отсидевший три года за свои стихи по ст. 70 УК РСФСР "Антисоветская агитация и пропаганда" писал:

"Сейчас иные времена, иные идолы и Боги,

У них другие имена, но все они – с большой дороги".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Герман Обухов Герман Обухов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
21
2
Смешно
1
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 30 506.

    Вылечились: 13 976. Умерли: 880.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги