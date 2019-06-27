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"Получил 20 лайков, не получил 24 моряка": у Зеленского выдвинули громкие обвинения Климкину

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Лидер партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступил с обвинениями к министру иностранных дел Павлу Климкину из-за скандала с пленными моряками.

Своей позицией поделился он в эфире программы "Право на владу" в четверг, 27 июня.

"Все знают, что идет сложный процесс по возвращению украинских военнопленных моряков домой. И такое поведение Климкина, по моему субъективному мнению это не случайность. Сейчас процесс срывается", – сказал Разумков.

Новости
Зеленский "взорвался" из-за "демарша" Климкина: о чем шла речь в письме России

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Скриншот из видео

"Когда кто-то пытается попиариться и разместить в Facebook дипломатические ноты, чтобы получить 20-30 лайков, но не получить 24 моряка домой, это политика низкого сорта", – добавил он.

Разумков также предположил, что поведение Климкина – это откровенный саботаж старой власти, как и то, что Верховная Рада уже раз отклонила отставку главы МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский обвинил Министерство иностранных дел Украины в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

  • Министр Павел Климкин ответил, что МИД имел полномочия без согласования с ним направлять упомянутый ответ.

  • Украинцы бурно отреагировали на ссору и обвинили президента в бездействии.

  • Глава МИД также обнародовал дипломатические ноты и обратился из-за скандала к Зеленскому.

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Персоны
Павел КлимкинДмитрий РазумковВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Николаевич Александр
Николаевич Александр
разумков, какого хера ты несешь эту тупую чушь??? сразу видно что тебе нечего сказать! умеющие и знающие люди действуют, а такие как ты, чушь несут про лайки и политику низкого сорта! ты даже мизинца не стоишь Климкина! Кто он, а кто ты! его знает весь мир и уважают! а тебя??? ну кто ты??!!! назови свои достижения!
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
плохому танцору-писионисту всегда что-то мешает. Оно и дальше будет снимать видосики в которых будет обвинять кого попало только не себя?
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леня зе
леня зе
пока у власти будут порученцы шоколадного за моряков, пленных, политзаключенных ,можно забыть.вспомните надю-была иконой в верховном свынарныке,а как агент ФСБ ,уже была ни кому не нужна.а что вы знаете о двух экипажах моряков принятых за наркоту,а экипаж с контрабандной нефтью,шо-то не слышно о перемогах дипломатии т.к.на них полит очков не наберешь.
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