"Получил 20 лайков, не получил 24 моряка": у Зеленского выдвинули громкие обвинения Климкину

Лидер партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступил с обвинениями к министру иностранных дел Павлу Климкину из-за скандала с пленными моряками.

Своей позицией поделился он в эфире программы "Право на владу" в четверг, 27 июня.

"Все знают, что идет сложный процесс по возвращению украинских военнопленных моряков домой. И такое поведение Климкина, по моему субъективному мнению – это не случайность. Сейчас процесс срывается", – сказал Разумков.

Дмитрий Разумков Скриншот из видео

"Когда кто-то пытается попиариться и разместить в Facebook дипломатические ноты, чтобы получить 20-30 лайков, но не получить 24 моряка домой, это политика низкого сорта", – добавил он.

Разумков также предположил, что поведение Климкина – это откровенный саботаж старой власти, как и то, что Верховная Рада уже раз отклонила отставку главы МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский обвинил Министерство иностранных дел Украины в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Министр Павел Климкин ответил, что МИД имел полномочия без согласования с ним направлять упомянутый ответ.

Украинцы бурно отреагировали на ссору и обвинили президента в бездействии.

Глава МИД также обнародовал дипломатические ноты и обратился из-за скандала к Зеленскому.

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